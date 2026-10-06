В Уфе студентам рассказали о тёмной стороне ИИ и защите от кибератак

ИТ-фестиваль «ТОП-ИТ. Программируем будущее» прошёл 24–25 сентября в Уфимском университете науки и технологий. Мероприятие стало частью федерального проекта «Программа подготовки топ-специалистов в сфере информационных технологий» (ТОП-ИТ), который реализуется аналитическим центром при правительстве РФ совместно с минцифры России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В открытии ИТ-фестиваля приняли участие представители Группы компаний «Форт Диалог», одного из индустриальных партнеров образовательной программы «ТОП-ИТ». Руководитель направления по информационной безопасности Альберт Сунагатов провел для студентов направлений «Программная инженерия», «Прикладная информатика» и «Информатика и вычислительная техника» интерактивную сессию «ИИ в кибербезопасности: как атакуют и как защищаются». Участники обсудили, как искусственный интеллект меняет современные киберугрозы: использование ИИ при подготовке атак, целевой фишинг и дипфейки, поиск уязвимостей, атаки на сами ИИ-системы, а также применение машинного обучения и автоматизации для защиты ИТ-инфраструктуры.
Спикер объяснил студентам, как злоумышленники используют современные технологии.
«Мы живём в эпоху, когда искусственный интеллект изменил правила игры в кибербезопасности, — отметил Альберт Сунагатов. — Злоумышленники используют большие языковые модели (LLM — технологии, лежащие в основе чат-ботов) для генерации идеальных фишинговых писем и поддельных голосов топ-менеджеров. Это то, что мы называем Dark AI — тёмной стороной искусственного интеллекта. Защитники отвечают тем же: применяют машинное обучение (ML — класс алгоритмов, которые выявляют закономерности в данных без явного программирования) для анализа поведения пользователей и систем».
Специалист по информационной безопасности объяснил студентам, как работает современный центр мониторинга кибербезопасности (SOC — Security Operations Center, подразделение, которое круглосуточно отслеживает и реагирует на кибератаки). Такой центр обрабатывает более 100 тысяч событий в секунду — без алгоритмов машинного обучения человек здесь физически бессилен.
На практических примерах были разобраны атаки на облачные и контейнерные среды (Docker и Kubernetes — технологии для запуска приложений в изолированных средах) и на операционную систему Linux, которая используется на большинстве серверов в мире. Студенты увидели, как машинное обучение выявляет аномалии по матрицам угроз MITRE ATT& CK и БДУ ФСТЭК.
Живой интерес со стороны студентов вызвал интерактив «Найди хакера по логам». Студентам было предложено проанализировать последовательность событий информационной системы, определить признаки атаки и выдвинуть собственные версии произошедшего. Аудитория активно включилась в обсуждение и вместе со спикером разбирала возможный сценарий действий злоумышленника.
Отдельный блок был посвящён автоматизации реагирования на инциденты с помощью SOAR-платформ (Security Orchestration, Automation and Response — системы, которые автоматически выполняют рутинные действия аналитика: блокируют угрозы, изолируют заражённые системы, уведомляют пользователей). Если ручной разбор инцидента занимает около 75 минут, то автоматизированный — всего одну минуту.
В завершение Альберт Сунагатов рассказал о технологическом стеке современного специалиста по информационной безопасности и возможных карьерных траекториях в отрасли.
«Для нас как индустриального партнёра вузов важно, чтобы будущие специалисты уже с первых курсов видели: безопасность — это не "галочка" в проекте, а фундамент, без которого цифровизация не имеет смысла. И то, что студенты активно включались в разбор кейсов, — лучший показатель, что мы говорим с ними на одном языке», — подчеркнул спикер.
Участие в подобных мероприятиях позволяет «Форт Диалог» знакомить будущих ИТ-специалистов с реальными отраслевыми задачами ещё во время обучения и продолжать развивать взаимодействие с университетом в рамках подготовки молодых специалистов.
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