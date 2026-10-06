В Уфе студентам рассказали о тёмной стороне ИИ и защите от кибератак

ИТ-фестиваль «ТОП-ИТ. Программируем будущее» прошёл 24–25 сентября в Уфимском университете науки и технологий. Мероприятие стало частью федерального проекта «Программа подготовки топ-специалистов в сфере информационных технологий» (ТОП-ИТ), который реализуется аналитическим центром при правительстве РФ совместно с минцифры России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

В открытии ИТ-фестиваля приняли участие представители Группы компаний «Форт Диалог», одного из индустриальных партнеров образовательной программы «ТОП-ИТ». Руководитель направления по информационной безопасности Альберт Сунагатов провел для студентов направлений «Программная инженерия», «Прикладная информатика» и «Информатика и вычислительная техника» интерактивную сессию «ИИ в кибербезопасности: как атакуют и как защищаются». Участники обсудили, как искусственный интеллект меняет современные киберугрозы: использование ИИ при подготовке атак, целевой фишинг и дипфейки, поиск уязвимостей, атаки на сами ИИ-системы, а также применение машинного обучения и автоматизации для защиты ИТ-инфраструктуры.

Спикер объяснил студентам, как злоумышленники используют современные технологии.

«Мы живём в эпоху, когда искусственный интеллект изменил правила игры в кибербезопасности, — отметил Альберт Сунагатов. — Злоумышленники используют большие языковые модели (LLM — технологии, лежащие в основе чат-ботов) для генерации идеальных фишинговых писем и поддельных голосов топ-менеджеров. Это то, что мы называем Dark AI — тёмной стороной искусственного интеллекта. Защитники отвечают тем же: применяют машинное обучение (ML — класс алгоритмов, которые выявляют закономерности в данных без явного программирования) для анализа поведения пользователей и систем».

Специалист по информационной безопасности объяснил студентам, как работает современный центр мониторинга кибербезопасности (SOC — Security Operations Center, подразделение, которое круглосуточно отслеживает и реагирует на кибератаки). Такой центр обрабатывает более 100 тысяч событий в секунду — без алгоритмов машинного обучения человек здесь физически бессилен.