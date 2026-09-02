Интерактивные столы и нейрокамеры: как меняется образование в регионах

Цифровые технологии всё увереннее входят в школьные классы, аудитории колледжей и вузов. Ещё несколько лет назад интерактивная доска или электронный учебник казались чем-то из будущего. Сегодня же речь идёт о куда более сложных и интересных решениях: нейросети, машинное зрение, программируемые камеры, проекционные системы — всё это уже не теория, а реальные инструменты, которые постепенно становятся частью образовательного процесса.

И это не дань моде. За новыми технологиями — понятная и прагматичная логика. Современным школьникам и студентам сложно удерживать внимание на лекциях и текстах, когда вокруг — экраны, алгоритмы и интерактив. Но если перевести обучение на язык технологий, которое они понимают с детства, — интерес и вовлечённость возвращаются. Цифра помогает сделать информацию наглядной, доступной и запоминающейся: сложные процессы можно «увидеть» в 3D, исторические события — развернуть на интерактивной карте, а принципы работы искусственного интеллекта — освоить на практике, прямо на уроке.

Регионы это понимают. На августовских педагогических совещаниях, которые прошли в этом году в Ишимбае, Набережных Челнах и Чебоксарах, учителя, директора школ и представители министерств увидели, какие именно цифровые инструменты уже сегодня могут сделать образование более современным, практико-ориентированным и по-настоящему увлекательным.

На всех трёх площадках свои разработки представила российская компания «Форт Диалог»: интерактивные столы, программируемые камеры с нейропроцессором, проекционные системы и специализированное программное обеспечение. Что это за инструменты, как они работают и почему вызвали интерес на самом высоком уровне — в нашем материале.