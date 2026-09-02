Интерактивные столы и нейрокамеры: как меняется образование в регионах

Цифровые технологии всё увереннее входят в школьные классы, аудитории колледжей и вузов. Ещё несколько лет назад интерактивная доска или электронный учебник казались чем-то из будущего. Сегодня же речь идёт о куда более сложных и интересных решениях: нейросети, машинное зрение, программируемые камеры, проекционные системы — всё это уже не теория, а реальные инструменты, которые постепенно становятся частью образовательного процесса.
И это не дань моде. За новыми технологиями — понятная и прагматичная логика. Современным школьникам и студентам сложно удерживать внимание на лекциях и текстах, когда вокруг — экраны, алгоритмы и интерактив. Но если перевести обучение на язык технологий, которое они понимают с детства, — интерес и вовлечённость возвращаются. Цифра помогает сделать информацию наглядной, доступной и запоминающейся: сложные процессы можно «увидеть» в 3D, исторические события — развернуть на интерактивной карте, а принципы работы искусственного интеллекта — освоить на практике, прямо на уроке.
Регионы это понимают. На августовских педагогических совещаниях, которые прошли в этом году в Ишимбае, Набережных Челнах и Чебоксарах, учителя, директора школ и представители министерств увидели, какие именно цифровые инструменты уже сегодня могут сделать образование более современным, практико-ориентированным и по-настоящему увлекательным.
На всех трёх площадках свои разработки представила российская компания «Форт Диалог»: интерактивные столы, программируемые камеры с нейропроцессором, проекционные системы и специализированное программное обеспечение. Что это за инструменты, как они работают и почему вызвали интерес на самом высоком уровне — в нашем материале.
Главной новинкой, представленной на совещаниях, стал интерактивный стол. В отличие от привычных панелей или досок, он совмещает функции сенсорного экрана, проекционной поверхности и рабочего места для групповой работы.
Одна из ключевых программ для стола — «Ветеринарный атлас». Она позволяет в 3D-формате изучать анатомию животных, моделировать патологии и отрабатывать диагностические навыки. Вместо скучных рисунков в учебнике — объёмные модели, которые можно вращать, приближать и разбирать по слоям. Это особенно актуально для аграрных колледжей и профильных классов, где важна не только теория, но и наглядное представление о строении живых организмов.
Вторая программа, представленная на том же столе, посвящена музею СВО. Это интерактивный архив, где собраны исторические материалы, документы, фотографии и карты. С его помощью школьники могут работать с первоисточниками, изучать хронику событий и создавать собственные проекты — фактически превращая историю из набора дат в живой исследовательский процесс.
Ещё одна разработка — проекционная система, которая превращает любую горизонтальную поверхность в интерактивное поле. Она транслирует задания, графики, карты и схемы, а пользователи могут взаимодействовать с ними через касания или специальные маркеры.
Такой формат подходит практически для любых дисциплин: на географии можно в реальном времени передвигать континенты, на физике — моделировать электрические цепи, на биологии — рассматривать клетки в деталях. Система одинаково эффективна как для младших классов, где важна игровая форма, так и для старшекурсников, которые осваивают сложные технические темы.
Впервые на таком уровне широкой аудитории показали программируемую камеру с нейропроцессором. Устройство предназначено для обучения основам машинного зрения и искусственного интеллекта.
Студенты и школьники могут программировать камеру, обучать её распознаванию объектов, анализу изображений и работе с данными в реальном времени. Это не абстрактная теория, а практика, которая даёт понимание того, как устроены современные системы распознавания лиц, автопилоты и умные датчики. Устройство уже сейчас может использоваться в кружках робототехники, IT-классах и инженерных школах.
Дополнили экспозицию беспилотники, ориентированные на аграрный сектор. Дроны могут использоваться для мониторинга состояния полей, контроля за посевами и оценки урожайности. Но их потенциал в образовании шире: на базе таких аппаратов можно изучать основы геодезии, программирования полётных заданий и обработки данных с камер.
Это особенно востребовано в сельскохозяйственных колледжах и профильных классах, где теория подкрепляется реальными производственными задачами.
Особенно насыщенной программа августовских совещаний оказалась в Башкирии. В этом году большой республиканский педсовет регион проводил в Ишимбае. Здесь компания-разработчик представила свои решения сразу на двух мероприятиях.
На первой площадке специалисты продемонстрировали интерактивный стол с «Ветеринарным атласом» и интерактивные панели. Также гости познакомились с сельскохозяйственным дроном и программируемой камерой с нейропроцессором.
Вторая площадка в Ишимбае дополнила экспозицию новым контентом: на интерактивном столе была показана программа, посвящённая Музею СВО. Таким образом, два мероприятия позволили охватить широкий спектр решений — от интерактивных технологий до робототехники, машинного зрения и специализированного цифрового контента.
Стенд посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Генеральный директор компании-разработчика «Форт Диалог» Кирилл Полетаев лично представил руководителю региона оборудование и рассказал о возможностях его применения в образовательном процессе, акцентировав внимание на том, что все разработки могут быть адаптированы под разные уровни образования. Одни решения ориентированы на углублённое изучение точных наук, другие — на профориентацию, третьи — на развитие исследовательских навыков.
Представленные решения не остались незамеченными и в других регионах. В Набережных Челнах с разработками ознакомился Раис Татарстана Рустам Минниханов. В Чебоксарах экспозицию посетил министр образования Чувашии Дмитрий Захаров.
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