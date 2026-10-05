Пенсию можно будет получать по ID в «Максе»

Пенсию на почте можно будет получать по цифровому ID в мессенджере «Макс», сообщили в минцифры Башкирии. Проект минтруда РФ выставили на общественные обсуждения. В случае принятия такого постановления пенсионеры смогут подтверждать личность не паспортом, а QR‑кодом в мессенджере. Это будет работать как при получении пенсии на почте, так и при доставке почтальоном. Личное присутствие останется обязательным.
Цифровой ID уже помогает подтверждать личность в других случаях: при заселении в гостиницу, покупке льготных билетов. В сервисе «Цифровой ID» также доступна электронная версия полиса ОМС — он принимается наравне с бумажным.
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