Студенты Башкирии смогут покупать льготные билеты по ID в «Максе»

С 1 сентября у российских студентов появляется возможность подтвердить право на льготный билет без предоставления бумажных документов — как при покупке, так и при проверке. Эту функцию выполнит цифровой ID в мессенджере «Макс». Предварительно его нужно создать, следуя инструкциям.

Важно, что кассир или проверяющие видят только тот статус, который вы подтверждаете: например, «Совершеннолетний» или «Статус студента подтверждён», но не полные персональные данные, - отметили в БППК.

Цифровой ID в мессенджере «Макс» — это сервис, который позволяет хранить в приложении электронные версии некоторых документов (например, паспорт РФ, СНИЛС, полис ОМС, водительские права и другие) и подтверждать с их помощью различные статусы или возраст.

Валидация по Цифровому ID — альтернативная проверка права пассажира на льготу, не подменяющая собой использующиеся в настоящее время инструменты подтверждения льгот (студенческие билеты). QR-код действует только на вашем устройстве и обновляется каждые 30 секунд.

Ранее напоминали: в Башкирии в течение учебного года школьники и студенты ездят в электричках за полцены.