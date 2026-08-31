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19:40 (UTC+5), 31 Августа 2026

Студенты Башкирии смогут покупать льготные билеты по ID в «Максе»

Бумажная справка в таком случае не потребуется.

Фото: бппк | скриншот
Элина Ахметова
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С 1 сентября у российских студентов появляется возможность подтвердить право на льготный билет без предоставления бумажных документов —  как при покупке, так и при проверке. Эту функцию выполнит цифровой ID  в мессенджере «Макс». Предварительно его нужно создать, следуя инструкциям.

Важно, что кассир или проверяющие видят только тот статус, который вы подтверждаете: например, «Совершеннолетний» или «Статус студента подтверждён», но не полные персональные данные, - отметили в БППК.

Цифровой ID в мессенджере «Макс» — это сервис, который позволяет хранить в приложении электронные версии некоторых документов (например, паспорт РФ, СНИЛС, полис ОМС, водительские права и другие) и подтверждать с их помощью различные статусы или возраст.

Валидация по Цифровому ID — альтернативная проверка права пассажира на льготу, не подменяющая собой использующиеся в настоящее время инструменты подтверждения льгот (студенческие билеты). QR-код действует только на вашем устройстве и обновляется каждые 30 секунд.

Ранее напоминали: в Башкирии в течение учебного года школьники и студенты ездят в электричках за полцены.

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