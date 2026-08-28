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15:47 (UTC+5), 28 Августа 2026

Какие льготы положены школьникам и студентам в электричках в Башкирии

Во время учебного года им предоставляется большая скидка.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Элина Ахметова

С 1 сентября в Башкирии снова начнёт действовать 50-процентная скидка при покупке билетов на пригородные поезда. Льгота работает для школьников старше 7 лет и студентов вузов и ссузов очной формы обучения. 

При покупке билета нужно предъявить справку из школы (обновляется каждый учебный год) и студенческий билет. А если проездной документ приобретается через приложение «РЖД Пассажирам», необходимо зарегистрировать льготный профиль. Купить билет со скидкой получится через сутки после регистрации. 

Период действия льготы —  с начала учебного года до 15 июня.

А в тёплом сезоне (с 1 апреля по 31 октября) за полцены в электричках ездят пенсионеры и льготники.

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