Какие льготы положены школьникам и студентам в электричках в Башкирии

С 1 сентября в Башкирии снова начнёт действовать 50-процентная скидка при покупке билетов на пригородные поезда. Льгота работает для школьников старше 7 лет и студентов вузов и ссузов очной формы обучения.

При покупке билета нужно предъявить справку из школы (обновляется каждый учебный год) и студенческий билет. А если проездной документ приобретается через приложение «РЖД Пассажирам», необходимо зарегистрировать льготный профиль. Купить билет со скидкой получится через сутки после регистрации.

Период действия льготы — с начала учебного года до 15 июня.

А в тёплом сезоне (с 1 апреля по 31 октября) за полцены в электричках ездят пенсионеры и льготники.