У жителей Уфы стал появляться 5G-интернет

На территории столицы Башкирии начал действовать высокоскоростной мобильный интернет пятого поколения. Значок 5G на своих смартфонах заметили некоторые уфимцы.
В минцифры России сообщили, что помимо Уфы новый вид связи появился в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и других городах-миллионниках. На первом этапе внедрения технологии доступ к ней получат около 10 млн человек.
При этом 5G пока доступен только на Android-устройствах, пользователи айфонов же пока не смогут им воспользоваться.
«Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple», — прокомментировали в минцифры страны.
По данным ведомства, на первом этапе 5G-связь в Уфе будет предоставлять МТС, а в дальнейшем ее должны запустить и другие операторы «большой четверки».
Напомним, в Башкирии до конца года мобильным интернетом обеспечат 94% жителей.
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