Башкирия станет всероссийским центром цифрового развития родных языков

Разработчики региона создают собственные продукты — к примеру, переводчик Bashkortsoft, а также технологии автоматического перевода и озвучивания видеоконтента. Кроме того, на платформе «ЯКласс» сформирован полноценный курс башкирского языка, который включает 265 тем и более одного миллиона вариантов заданий.

Следующей задачей, которую обозначил Глава РБ Радий Хабиров, должна стать поддержка IT-стартапов и студенческих проектов в сфере лингвистического ИИ.

«В регионе запускаются специализированные треки в акселераторах „Стартап-студия“, „Точка кипения — Уфа“ и студии „Муха“ с фокусом на лингвистический ИИ. Студенческие команды, разрабатывающие цифровые продукты для родных языков, получают гранты Главы республики. Кроме того, разработки интегрируются в инфраструктуру нового межвузовского кампуса в Уфе, где предусмотрены коворкинги и лаборатории для тестирования EdTech-гипотез», — прокомментировал вице-премьер правительства Башкирии Олег Ли в беседе с корреспондентом ИА «Башинформ».

Другим важным направлением он назвал формирование открытых лингвистических датасетов. В частности, вырабатывается и регулярно пополняется открытый размеченный корпус башкирского и других языков народов России, который включает тексты, аудио и диалектные особенности для обучения нейросетей.

«Параллельно выстраивается сотрудничество с крупными компаниями, такими как „Яндекс“ и „Сбербанк“, для повышения качества распознавания речи и машинного перевода», — отметил Олег Ли.

Также ведется подготовка кадров и образовательная интеграция.

«Вузы Башкортостана развивают специализированные программы, в том числе „Башкирский язык (экспертная лингвистика)“, где изучается применение технологий ИИ в лингвистике и образовании. Такой комплексный подход позволяет республике не только сохранять языковое наследие, но и стать федеральной площадкой по разработке EdTech-решений для языков народов страны», — подчеркнул Олег Ли.

Ранее Глава Башкирии встретился с молодыми учителями родного языка и литературы. В мероприятии, которое прошло на площадке Межвузовского студенческого кампуса, приняли участие 140 преподавателей школ, воспитателей детских садов и студентов профильных специальностей университетов региона.

Напомним, в образовательной системе республики организовано изучение 13 родных языков, а в школах обучением на родном языке и его изучением охвачено 98,8% учеников. Башкирский язык как государственный язык республики выбрали 408 тысяч школьников, или 80,1% от общего числа.

В 2026 году на госпрограмму сохранения и развития языков из бюджета Башкирии направлено 778,2 млн руб. При участии управленческой команды региона открываются новые полилингвальные школы и детские сады, расширяется грантовая поддержка, внедряются новые учебные материалы, цифровые курсы, профессиональные конкурсы и меры поддержки педагогов.