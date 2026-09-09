Глава Башкирии встретился с молодыми учителями родного языка и литературы

В мероприятии, которое прошло на площадке Межвузовского студенческого кампуса, приняли участие 140 преподавателей школ, воспитателей детских садов и студентов профильных специальностей университетов региона.

Открывая встречу, Глава Башкортостана отметил, что накануне, 8 сентября в стране впервые отметили День языков народов Российской Федерации, который учредили по инициативе Президента страны Владимира Путина.

– Для нашей многонациональной республики этот праздник имеет огромное значение. Он связан прежде всего с понятием национальной духовной идентичности – насколько каждый из нас ощущает себя частью российского общества. Социологические опросы показывают, что в Башкортостане этот показатель достигает 92 процентов, что свидетельствует о гармонии межнациональных отношений, – сказал Радий Хабиров. – При этом необходимо, чтобы с этим высоким уровнем коррелировал и такой показатель, как возможность изучать родные языки разных национальностей. Подчёркиваю, мы с одной стороны – часть российского народа. А с другой – мы обладаем своей самобытностью, национальностью, историей и культурой. Поэтому День языков народов России для нас очень важен.

Руководитель региона также подчеркнул системный характер работы в области сохранения и развития языков народов Башкортостана. Важными решениями в этой части стали учреждение Дня национального костюма и Дня национального танца, большое количество тематических мероприятий.

– Когда мы говорим о языке, то не просто ставим задачу сохранить его. Мы говорим о сохранении народа. И наши действия здесь носят системный характер. Речь идёт о проведении языковых диктантов, изучении эпоса, организации различных фестивалей. Таким образом мы сохраняем свою идентичность, – отметил Радий Хабиров. – Соответственно, Правительство, государственные институты должны принимать меры по сохранению языков и культуры наших народов.

Говоря о конкретных задачах этой работы, Глава Башкортостана высоко оценил важность школьного образования, которое включает мотивацию подрастающего поколения к изучению родных языков. Она включает в том числе современные программы и методики преподавания, создание и продвижение качественной литературы, открытие флагманских школ.

– Мы прошли определённый период становления, создали в Башкортостане 12 полилингвальных школ. В планах – довести их число до 20. Это на самом деле элитарная история – хорошая материальная база, дополнительное образование, патриотическое воспитание и, конечно, квалифицированные педагоги, – сказал Радий Хабиров. – Мы уделяем большое внимание подготовке молодых специалистов. Вузы республики ведут обучение педагогов по языковым предметам и организуют научное сопровождение этой работы. Возможность вводить изучение родных языков появилась и в дошкольных учреждениях. Действует целый ряд грантов и премий для поддержки тематических проектов. И сегодняшняя встреча – в том числе формат обратной связи. Нам интересно ваше мнение о том, на чём мы вместе должны сосредоточить свою работу.