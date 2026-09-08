В России утвердили программу повышения цифровой грамотности

Новую концепцию повышения цифровой грамотности среди жителей страны утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Главная цель — более эффективно и безопасно пользоваться гаджетами, интернетом и нейросетями на работе, в учебе и в повседневной жизни.

В планах — разработать единые правила поведения в сети, четкие инструкции для тех, кто столкнулся с кибермошенниками, а также памятки по общению с искусственным интеллектом. Отдельно пропишут, как проверять контент на дипфейки и как не рисковать, передавая свои биометрические данные алгоритмам.

Новые стандарты цифровой гигиены включат в учебные планы — от детских садов до вузов, а также внедрят в корпоративное обучение. Кроме того, азам кибербезопасности заново обучат педагогов, соцработников, сотрудников МФЦ, центров занятости, банков и операторов связи — всех, кто напрямую общается с людьми.

Как напомнил Мишустин, задачу сделать навыки доступными для всех поколений поставил президент Владимир Путин. Особый упор в плане мероприятий, по словам премьера, сделают на защиту пожилых, детей и подростков.

«Важно, чтобы они не только уверенно ориентировались в сети, но и всегда могли получить помощь, если она понадобится», — подчеркнул глава кабмина РФ.