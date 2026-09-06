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17:01 (UTC+5), 06 Сентября 2026

В Башкирии запустили первого в России робота-доставщика компонентов крови

Новый робот позволяет высвободить кадровые ресурсы и работает быстрее.

Фото: скриншот видео | минздрав РБ
Альфия Аглиуллина
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Видео: пресс-служба | минздрав РБ
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В Уфе начал работу первый в России медицинский робот-доставщик компонентов крови. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По словам главы минздрава, ранее на каждую заявку требовался отдельный сотрудник. Новый робот позволяет высвободить кадровые ресурсы и работает быстрее. Министр назвал это примером цифровой трансформации здравоохранения.

Республика занимается цифровизацией более 10 лет, отметил министр. Внедрены электронная медкарта, единая информационная система, электронный рецепт, запись через портал, цифровые ФАПы и телемедицина. Главный принцип — брать существующие процессы и переводить их в более удобный и скоростной формат. Однако подлинная трансформация начинается там, где появляются принципиально новые процессы.

«В медицину уже интегрирован робот-хирург, хотя когда-то это казалось невозможным. Тоже самое случилось с ИИ-описанием рентгенологических изображений — сервис встроился в нашу работу невероятно быстро. Башкирия одна из первых в стране начала цифровизацию, в числе первых регионов переходит к цифровой трансформации», — подчеркнул Айрат Рахматуллин.

Ранее врач из Башкирии раскрыла суть вакцинации.

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