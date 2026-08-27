Пул антител вместо болезни: врач из Башкирии раскрыла суть вакцинации

Уже в сентябре в Башкирию должны поступить вакцины для прививочной кампании, а в поликлиниках и больницах начнется соответствующая работа. Об этом на пресс-конференции в «Башинформе» сообщила главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Башкирии Айгуль Галиева. Она ответила на вопрос журналиста о том, насколько вакцинация уместна и необходима, — и ее ответ был однозначным.
Айгуль Галиева подчеркнула, что прививки — это ее осознанный выбор и личный опыт.
«Как инфекционист, я, конечно же, за вакцинацию. Сама вакцинируюсь и воспринимаю это как необходимость в современном мире, поскольку это защищает нас от тех инфекций, которые включены в Национальный календарь прививок, от которых ранее умирало большое количество людей», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста.
По словам Айгуль Галиевой, именно благодаря прививкам люди смогли управлять бактериальными и вирусными инфекциями из национального календаря. Врач напомнила, что контроль над такими болезнями нельзя считать окончательным. Напомним, еще несколько лет назад в Башкирии фиксировали завозные случаи кори, а из-за миграции населения до сих пор периодически встречаются завозные случаи краснухи.
Смысл вакцинации, по словам специалиста, заключается в создании искусственной защитной прослойки в каждом организме.
«Очень важно создать эту прослойку с иммунными клетками, искусственно созданными. А не так, что я заболел, и у меня теперь есть естественные антитела. Именно благодаря прививкам можно создать искусственный пул защитных антител», — пояснила главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции минздрава Башкирии Айгуль Галиева.
Такой иммунитет позволяет при встрече с реальным вирусом или бактерией не заболеть либо перенести инфекцию в лёгкой форме, когда болезнь отступает за пару дней.
Особое внимание врач уделила вакцинации от гриппа, напомнив при этом о самом распространённом и опасном осложнении — пневмонии. В группе риска — пожилые люди, маленькие дети и пациенты с ослабленным иммунитетом.
«Я также выступаю за вакцинацию от гриппа, поскольку сама имела опыт работы с больными, которые заболевали самым распространённым осложнением гриппа. Особенно среди групп риска — это дети и пожилые люди. В первом случае — это незрелость у детей, у пожилых — из-за сопутствующих заболеваний, которые забирают иммунные силы на защиту от других заболеваний, — отметила Айгуль Галиева. — И вот тут, конечно, главное осложнение — это пневмония, которая иногда и к фатальным исходам приводит».
По её словам, привитый человек тоже может заболеть гриппом, но осложнений у него, как правило, не бывает.
Отдельно главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Айгуль Галиева рассказала о снижении зависимости от импортных препаратов. Сейчас стадии испытаний проходят отечественные пневмококковые вакцины, ведутся работы по вакцинам от менингококковой инфекции.
«Это позволит нам не зависеть от зарубежных поставок, от каких-то договорённостей. То есть это уже будут российские вакцины», — заключила она.
Рекомендованный охват вакцинацией в этом году — 60% населения Башкирии. Традиционно среди групп риска — дети, беременные, люди старше 60 лет и пациенты с сопутствующими заболеваниями. Для них охват вакцинацией выше и достигает 75%.
«Вакцины ещё на выходе в гражданский оборот, ждем. По информации Министерства здравоохранения РФ, нам в республику должны в сентябре уже прийти эти вакцины», — рассказала Айгуль Галиева, добавив, что с их поступлением в медучреждениях начнётся прививочная работа.
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