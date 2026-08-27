Воскресенье, 30 Августа 2026
Уфа
+5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
17:44 (UTC+5), 27 Августа 2026

Пул антител вместо болезни: врач из Башкирии раскрыла суть вакцинации

На пресс-конференции в «Башинформе» журналистам рассказали, почему искусственный иммунитет надежнее естественного.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
Прослушать статью:

Уже в сентябре в Башкирию должны поступить вакцины для прививочной кампании, а в поликлиниках и больницах начнется соответствующая работа. Об этом на пресс-конференции в «Башинформе» сообщила главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Башкирии Айгуль Галиева. Она ответила на вопрос журналиста о том, насколько вакцинация уместна и необходима, — и ее ответ был однозначным.

«Как инфекционист, я, конечно же, за вакцинацию»

Айгуль Галиева подчеркнула, что прививки — это ее осознанный выбор и личный опыт.

«Как инфекционист, я, конечно же, за вакцинацию. Сама вакцинируюсь и воспринимаю это как необходимость в современном мире, поскольку это защищает нас от тех инфекций, которые включены в Национальный календарь прививок, от которых ранее умирало большое количество людей», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

По словам Айгуль Галиевой, именно благодаря прививкам люди смогли управлять бактериальными и вирусными инфекциями из национального календаря. Врач напомнила, что контроль над такими болезнями нельзя считать окончательным. Напомним, еще несколько лет назад в Башкирии фиксировали завозные случаи кори, а из-за миграции населения до сих пор периодически встречаются завозные случаи краснухи.

Искусственный пул антител вместо тяжёлого течения болезни

Смысл вакцинации, по словам специалиста, заключается в создании искусственной защитной прослойки в каждом организме.

«Очень важно создать эту прослойку с иммунными клетками, искусственно созданными. А не так, что я заболел, и у меня теперь есть естественные антитела. Именно благодаря прививкам можно создать искусственный пул защитных антител», — пояснила главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции минздрава Башкирии Айгуль Галиева.

Такой иммунитет позволяет при встрече с реальным вирусом или бактерией не заболеть либо перенести инфекцию в лёгкой форме, когда болезнь отступает за пару дней.

Про грипп и его главное осложнение

Особое внимание врач уделила вакцинации от гриппа, напомнив при этом о самом распространённом и опасном осложнении — пневмонии. В группе риска — пожилые люди, маленькие дети и пациенты с ослабленным иммунитетом.

«Я также выступаю за вакцинацию от гриппа, поскольку сама имела опыт работы с больными, которые заболевали самым распространённым осложнением гриппа. Особенно среди групп риска — это дети и пожилые люди. В первом случае — это незрелость у детей, у пожилых — из-за сопутствующих заболеваний, которые забирают иммунные силы на защиту от других заболеваний, — отметила Айгуль Галиева. — И вот тут, конечно, главное осложнение — это пневмония, которая иногда и к фатальным исходам приводит».

По её словам, привитый человек тоже может заболеть гриппом, но осложнений у него, как правило, не бывает.

Российские вакцины: новые разработки на подходе

Отдельно главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Айгуль Галиева рассказала о снижении зависимости от импортных препаратов. Сейчас стадии испытаний проходят отечественные пневмококковые вакцины, ведутся работы по вакцинам от менингококковой инфекции.

«Это позволит нам не зависеть от зарубежных поставок, от каких-то договорённостей. То есть это уже будут российские вакцины», — заключила она.

Планы на сезон: 60% населения и 75% групп риска

Рекомендованный охват вакцинацией в этом году — 60% населения Башкирии. Традиционно среди групп риска — дети, беременные, люди старше 60 лет и пациенты с сопутствующими заболеваниями. Для них охват вакцинацией выше и достигает 75%.

«Вакцины ещё на выходе в гражданский оборот, ждем. По информации Министерства здравоохранения РФ, нам в республику должны в сентябре уже прийти эти вакцины», — рассказала Айгуль Галиева, добавив, что с их поступлением в медучреждениях начнётся прививочная работа.

Ранее Башинформ рассказал о том, как в Башкирии живут пары, где один из партнеров ВИЧ-инфицированный.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 3
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru