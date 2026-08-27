Жить, любить и рожать: как в Башкирии живут пары, где один партнёр с ВИЧ

В Башкирии насчитывается сегодня почти 500 дискордантных пар, сообщила на пресс-конференции в «Башинформе» главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РБ Айгуль Галиева.
Дискордантные пары — это отношения, в которых один партнер живет с ВИЧ, а другой — нет. Иначе говоря, один из супругов здоров, а второй имеет ВИЧ-положительный статус и принимает антиретровирусную терапию. Чаще всего в таких семейных парах мужчина имеет ВИЧ-положительный статус, хотя встречаются и женщины.
«И у них нормальная полноценная семья со здоровым потомством. Да, это прямо наше достижение — здоровые дети, здоровое потомство. Вот это и есть результат приверженности к АРТ-терапии, который наглядно показывает, что можно жить и жить качественно, долго, создавать семьи и рожать здоровых детей», – заявила журналистам Айгуль Галиева.
По ее словам, большинство дискордантных пар не хотят афишировать, что один из партнеров ВИЧ-инфицированный, поскольку «наше общество ещё не созрело, чтобы принять таких людей». К сожалению, уровень стигматизации и дискриминации людей с ВИЧ в России в целом и в Башкирии в частности еще достаточно высок.
Между тем в республике на конец 2025 года подлежали учёту 22 198 ВИЧ-инфицированных, из которых 54,4% — мужчины и 45,6% — женщины. Из них состояли на учёте 21 501 человек.
«Каждый год вы у нас спрашиваете, откуда эта тысячная разница и я вам отвечу: она всегда будет, поскольку те, кто подлежат учёту, — это все лица, у которых выявили положительные анализы на ВИЧ-инфекцию. И это могут быть и мигрирующее население, и те, кто приехал к нам в республику в командировку, еще зачем-то и по разным причинам обследовались у нас. То есть это все выявленные в регионе. И вся эта информация стекается в наш центр, и мы фиксируем, что их необходимо взять на учет», — пояснила главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
С жителями Башкирии, которые постоянно живут в регионе и прикреплены к медицинским учреждениям, медики работают проактивно — добиваются, чтобы пациент дошёл до центра СПИДа.
«Первичным пациентам мы хотим проговорить и сообщить этот диагноз, чтобы всё-таки подготовленные врачи, эпидемиологи, врачи-инфекционисты этому человеку сказали, что он столкнулся с такой сложной жизненной ситуацией», — отметила Айгуль Галиева.
Главная цель медиков — чтобы человек принял диагноз, встал на учёт и был привержен диспансерному наблюдению до конца жизни.
«Мы всегда так и говорим нашим пациентам: это ваш второй дом — центр СПИДа. Все врачи — это те медики, которые будут до конца вашей жизни сопровождать вас, — добавила она. — Шансы прожить полноценную жизнь человеку, который столкнулся с этой социально значимой инфекцией, они действительно сейчас есть».
Современная антиретровирусная терапия изменила восприятие инфекции. Препараты объединяются в одну таблетку, хорошо переносятся, а при ежедневном приёме человек перестаёт быть источником инфекции и может полноценно жить, работать и создавать семью.
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