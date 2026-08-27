Жить, любить и рожать: как в Башкирии живут пары, где один партнёр с ВИЧ

По ее словам, большинство дискордантных пар не хотят афишировать, что один из партнеров ВИЧ-инфицированный, поскольку «наше общество ещё не созрело, чтобы принять таких людей». К сожалению, уровень стигматизации и дискриминации людей с ВИЧ в России в целом и в Башкирии в частности еще достаточно высок.

Между тем в республике на конец 2025 года подлежали учёту 22 198 ВИЧ-инфицированных, из которых 54,4% — мужчины и 45,6% — женщины. Из них состояли на учёте 21 501 человек.

«Каждый год вы у нас спрашиваете, откуда эта тысячная разница и я вам отвечу: она всегда будет, поскольку те, кто подлежат учёту, — это все лица, у которых выявили положительные анализы на ВИЧ-инфекцию. И это могут быть и мигрирующее население, и те, кто приехал к нам в республику в командировку, еще зачем-то и по разным причинам обследовались у нас. То есть это все выявленные в регионе. И вся эта информация стекается в наш центр, и мы фиксируем, что их необходимо взять на учет», — пояснила главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

С жителями Башкирии, которые постоянно живут в регионе и прикреплены к медицинским учреждениям, медики работают проактивно — добиваются, чтобы пациент дошёл до центра СПИДа.

«Первичным пациентам мы хотим проговорить и сообщить этот диагноз, чтобы всё-таки подготовленные врачи, эпидемиологи, врачи-инфекционисты этому человеку сказали, что он столкнулся с такой сложной жизненной ситуацией», — отметила Айгуль Галиева.

Главная цель медиков — чтобы человек принял диагноз, встал на учёт и был привержен диспансерному наблюдению до конца жизни.

«Мы всегда так и говорим нашим пациентам: это ваш второй дом — центр СПИДа. Все врачи — это те медики, которые будут до конца вашей жизни сопровождать вас, — добавила она. — Шансы прожить полноценную жизнь человеку, который столкнулся с этой социально значимой инфекцией, они действительно сейчас есть».

Современная антиретровирусная терапия изменила восприятие инфекции. Препараты объединяются в одну таблетку, хорошо переносятся, а при ежедневном приёме человек перестаёт быть источником инфекции и может полноценно жить, работать и создавать семью.

О том, как уфимка с ВИЧ стала мамой здоровой дочки, читайте в этом материале Башинформа.