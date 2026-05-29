Откровенный разговор: как уфимка с ВИЧ стала мамой здоровой дочки

О том, каково это жить с ВИЧ уже с малых лет и что нужно для того, чтобы быть счастливой, читайте в нашем интервью.

— Зарема, очень часто, когда люди узнают о ВИЧ, они думают и твердо уверены в том, что это приговор. У тебя, получается, вся жизнь с этим диагнозом. Скажи, это действительно так страшно, как кажется на первый взгляд?

— Нет, совсем нет. Да, я живу с ВИЧ с самого рождения. Мне 24 года. По образованию я пчеловод. Сейчас нахожусь в декретном отпуске. Воспитываем с мужем дочь. Могу сказать, что жить с ВИЧ можно и нужно. Главное — не пропускать терапию, пить лекарство каждый день, вот и всё. Ничего сложного.

— Ты сказала, что живешь с ВИЧ «с рождения». То есть вирус тебе передала мама?

— Да. Я воспитывалась в детском доме, с мамой не жила. Врач-педиатр Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Изолина Рифовна Биглова наблюдала меня с раннего детства. Сейчас под ее наблюдением находится уже моя маленькая дочь. На всякий случай. Так положено – наблюдать ребенка ВИЧ-инфицированной матери до полутора лет.

— Когда вы с мужем только планировали беременность, не боялась, что ребенок может родиться ВИЧ-инфицированным, как ты когда-то?

— Опасалась, конечно, не без этого. Но всегда знала и помнила: если я не пропускаю терапию, то вероятность родить здорового малыша у меня очень высокая. Плюс — у меня была планируемая беременность — я к ней готовилась, понимала, на что иду. Сейчас дочке уже почти 1,5 года, и она абсолютно здорова.

Добавлю также: дочь здорова, потому что я на постоянной основе принимала антиретровирусную терапию. Кстати, таких, как я, у педиатра со стажем Изолины Бигловой несколько человек — тех, кто был инфицирован ВИЧ при рождении от матерей. И, насколько мне известно, все они родили потом здоровых детей.

— Как это обеспечивается? Что делают врачи?

— Я пила свои таблетки всю беременность. Сразу после рождения дочке для профилактики тоже назначили специальные капли. Спустя 1,5 месяца ее обследовали, и сейчас мы регулярно сдаем анализы. Скоро нам исполнится уже полтора года и мы сделаем заключительные анализы. Надеюсь, результат будет отрицательный, и мы с мужем наконец уже сможем точно выдохнуть и сказать: «Наша дочь действительно здорова, она не инфицирована».

— А муж здоров?

— Да. Кстати, когда я ему сказала про свой диагноз, про ВИЧ-статус, он спокойно это воспринял. Сходил, сдал анализы — всё хорошо. Мы запланировали беременность вместе.

— Многие боятся сказать партнёру или партнерше о своем ВИЧ-статусе. Как ты решилась?

— Как же иначе? Это честность. Он мой муж, мы — семья, одно целое.

— Говорят, раньше антиретровирусная терапия была жёсткой. Это правда?

— Да! Когда была маленькой, то приходилось пить по несколько таблеток несколько раз в день. Это было очень неудобно. А сейчас всего одна таблетка в день и все. Медицина очень шагнула вперёд. Это, безусловно, радует.

— Ты действительно ежедневно пила таблетки все эти годы, не пропускала ни разу?

— Да, ни разу. Изолина Рифовна с детства мне твердила: таблетки нельзя пропускать, от этого зависит твоё здоровье, твоё будущее и здоровье твоих будущих детей. Я это очень хорошо усвоила. Я очень ответственный человек. Всегда вовремя принимаю лекарство и регулярно хожу на диагностику к замечательным специалистам в наш Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Особо отмечу, там действительно работают профессионалы. Врачи всегда на связи. Ответят на любой интересующий тебя вопрос, поддержка огромная, я бы даже сказала, колоссальная. Очень ценю это. Туда приятно приходить. Персонал дружелюбный, отзывчивый. Особенно с детьми — они души в них не чают. Хотелось бы сказать огромное спасибо, что у нас есть такие люди.

— На какую помощь может рассчитывать в Республиканском центре по борьбе со СПИДом пациент с ВИЧ?

— Хорошее наблюдение от специалистов однозначно будет. Как я уже говорила, помощь и поддержка гарантированы. Там работают много разных специалистов самого разного профиля, так что любой пациент с ВИЧ может рассчитывать на квалифицированную помощь.

Главное, чтобы человек не боялся, что с ВИЧ жить нельзя. С этим жить можно и даже вести очень хорошую, яркую жизнь, иметь здоровых детей.

— Что бы ты посоветовала беременной женщине, которая только узнала, что ВИЧ-положительная, и думает: может, прервать беременность?

— Во-первых, не паниковать и идти в СПИД-центр. Там есть и терапевт, и гинеколог, который ведёт беременных. Помогут. Если будешь принимать терапию, шанс родить здорового ребёнка огромный. Я сама – наглядный пример. Веду обычную жизнь, счастливая жена и мать. Всё реально.

— Ты ходишь на занятия в группы поддержки для ВИЧ-положительных? Знаю, что таких сейчас работает немало, и в Уфе в том числе.

— Нет. Мне это не нужно. У меня есть семья. Это моя поддержка.

— Как думаешь, главная проблема сегодня не в лечении, а в головах? В стигме?

— Да. Многие боятся, думают, что это смертельно и заразно как чума. На самом деле при терапии вирус не передаётся даже половым путём. Но люди старые стереотипы не отпускают. Поэтому я согласилась на интервью — чтобы кто-то прочитал и перестал бояться.

— В ваших с мужем планах есть второй ребёнок?

— Пока нет. Рано. Сначала дочку надо вырастить.

— Что бы ты могла посоветовать тем, кто совсем недавно узнал о своем диагнозе и не знает, как ему поступить? Куда обратиться?

— Посмотрите на меня. Мне 24. Я – жена и мама. Я родилась с ВИЧ, росла в детдоме, а теперь у меня своя семья и здоровый ребёнок. Не бойтесь этого диагноза. Можно бесплатно получать антиретровирусную терапию и быть вполне здоровым человеком. Это все реально. Таблетка в день — не цена за счастье. Это просто таблетка. Жить можно. И жить хорошо.