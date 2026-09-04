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12:10 (UTC+5), 04 Сентября 2026

Высокоскоростным интернетом в Башкирии обеспечили 92% жителей

Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов
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По данным руководителя региона, до конца 2026 года мобильным интернетом и надежной связью обеспечат еще 110 деревень и сел, свыше половины из них — в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0».

«Напомню, благодаря ему в селах и деревнях, где живут от 100 до 1000 человек, устанавливают современное телекоммуникационное оборудование. В каких именно, определяют сами жители — ежегодно на портале „Госуслуги“ проводится голосование по этому проекту. Очередной его этап проходит прямо сейчас. Всего по этой программе мы обеспечили связью уже более 350 населенных пунктов республики, наши жители — традиционно одни из самых активных участников проекта», — прокомментировал Радий Хабиров.

Как отметил Глава РБ, продолжается работа над появлением стабильного интернета и связи около ключевых трасс и дорог.

«Возможность позвонить и выйти в сеть есть у тех, кто передвигается по новому участку магистрали М-12 „Восток“. А еще нам удалось решить непростой вопрос с горной дорогой Уфа — Белорецк. Вдоль автодороги построили 11 базовых станций, в том числе уникальный объект на „Тёщином языке“, работающий от автономных источников питания», — пояснил Хабиров.

Ранее стало известно, когда в крупных городах России заработает 5G.

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