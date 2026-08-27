Стало известно, когда в крупных городах России заработает 5G

Связь нового стандарта должна заработать в российских городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года. Об этом сообщили в минцифры страны.

В пресс-службе ведомства рассказали, что операторы «большой четвёрки» «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 разрешат использовать для 5G-связи уже существующие вышки и те частоты, которые у них есть (сейчас они работают на 4G). Также им выделят дополнительные радиочастоты — решение позволит сделать сеть быстрее и надёжнее.

Правда, до 2027 года операторы смогут применять импортное оборудование, но с 2027 года начнут постепенно переходить на отечественное. Полностью завершить этот процесс планируют к концу 2031 года.

После запуска в миллионниках покрытие 5G планируют поэтапно расширять — к 2031 году связь появится в самых оживлённых местах крупных городов.

Напомним, в Башкирии до конца года мобильным интернетом обеспечат 94% жителей.