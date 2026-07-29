Четверг, 30 Июля 2026
Уфа
+22 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Технологии
11:21 (UTC+5), 29 Июля 2026

В Челябинске разработали приложение для поиска захоронений

Фото: Ксения Калинина | Башинформ
Иван Вавилов

Мобильное приложение для поиска мест погребения разработала выпускница одного из челябинских вузов Яна Золотавина. Проект стал ее дипломной работой, передает 1obl.ru.

При помощи сервиса можно искать могилы по ФИО и датам жизни. Также приложение показывает карту кладбищ и строит маршрут до захоронений. Кроме того, в нем предусмотрены публикация и сохранение некрологов, подача заявок на регистрацию участков и функция учета могил.

Пока база данных существует в виде модели без реальных сведений, но разработка уже заинтересовала мэрию города. Разработчица отмечает, что система будет полезна прежде всего пожилым людям, а модуль некрологов поможет молодежи узнавать истории жителей.

Ранее в Башкирии жители выступили против постройки мемориального комплекса.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru