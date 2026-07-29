В Челябинске разработали приложение для поиска захоронений

Мобильное приложение для поиска мест погребения разработала выпускница одного из челябинских вузов Яна Золотавина. Проект стал ее дипломной работой, передает 1obl.ru.
При помощи сервиса можно искать могилы по ФИО и датам жизни. Также приложение показывает карту кладбищ и строит маршрут до захоронений. Кроме того, в нем предусмотрены публикация и сохранение некрологов, подача заявок на регистрацию участков и функция учета могил.
Пока база данных существует в виде модели без реальных сведений, но разработка уже заинтересовала мэрию города. Разработчица отмечает, что система будет полезна прежде всего пожилым людям, а модуль некрологов поможет молодежи узнавать истории жителей.
Ранее в Башкирии жители выступили против постройки мемориального комплекса.
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