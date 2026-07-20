В Башкирии жители выступили против постройки мемориального комплекса

В ходе обсуждения жители Красноярского, Михайловского и Дмитриевского сельсоветов выразили своё категоричное нежелание и нецелесообразность строительства данного объекта по причине строительства крематория на территории комплекса. Об этом сообщает канал администрации района в МАХ.
Инициатором проекта выступает частный инвестор. Создание объекта направлено на развитие похоронной инфраструктуры Республики Башкортостан, повышение доступности ритуальных услуг для населения, снижение нагрузки на действующие кладбища и формирование современного мемориального комплекса.
По итогу обсуждения вопросов был подготовлен протокол собрания жителей и направлен в администрацию района. Администрация Уфимского района приняла решение о нецелесообразности реализации данного проекта на территории сельского поселения Красноярский сельсовет Уфимского района.
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