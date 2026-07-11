В Башкирии первыми начали обучать искусственный интеллект родному языку

В республике стартовала масштабная работа по созданию датасетов [набор данных, подготовленный для анализа или обучения моделей – прим. ред.] башкирского языка и культуры для технологий искусственного интеллекта. Башкирия стала первым регионом России, который реализует подобный проект в отношении родного языка.

По поручению правительства создана межведомственная рабочая группа под руководством первого заместителя премьер-министра Урала Кильсенбаева. В её состав вошли представители научных, образовательных, культурных и медийных организаций региона.

Задача проекта — сформировать открытые текстовые, аудио- и визуальные датасеты башкирского языка, которые смогут использоваться для обучения систем искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется вопросам авторского права: материалы согласовываются с правообладателями, документы оформляются на произведения, принадлежащие государству.

«Если мы хотим, чтобы башкирский язык жил и развивался в XXI веке, он должен идти в ногу со временем. Искусственный интеллект уже становится частью нашей жизни, и важно, чтобы современные технологии понимали и "говорили" на башкирском языке. Именно поэтому мы создаем качественные датасеты, которые станут основой для будущих цифровых сервисов, голосовых помощников, переводчиков и образовательных решений. Это вклад в сохранение языка для новых поколений и его полноценное развитие в эпоху цифровизации», - отметила директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

Первым результатом работы стала публикация открытого набора данных с озвученными аудиокнигами на башкирском языке. В него вошли 476 аудиофрагментов из 14 произведений, включая эпосы «Акбузат», «Алдар и Зухра» и произведения Мифтахетдина Акмуллы. Каждый фрагмент сопровождается текстом на башкирском и русском языках.

Работа по созданию датасетов будет продолжаться. Планируется расширить объём материалов, чтобы башкирский язык стал полноценной частью современной цифровой экосистемы.

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