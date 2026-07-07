«Цифровому» вице-премьеру Башкирии написали «промт» задач

Новый функциональный блок, закрепленный за заместителем премьер-министра Башкирии Олегом Ли, введен в структуру правительства республики. С официальным распоряжением за подписью Главы РБ Радия Хабирова ознакомилось ИА «Башинформ».
В компетенцию вице-премьера переданы вопросы реализации государственной политики в сфере создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта в экономике, социальной сфере и госуправлении, а также цифрового развития региона.
Кроме того, Олег Ли будет организовывать взаимодействие республиканских органов власти, территориальных подразделений федеральных ведомств, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций по вопросам развития цифровых технологий, включая внедрение решений на базе искусственного интеллекта.
За вице-премьером также закреплено кураторство минцифры РБ. В пределах полномочий правительства Олег Ли будет взаимодействовать с управлением Роскомнадзора по Башкирии.
Ранее Олег Ли обозначил ключевые принципы работы СМИ Башкирии с ИИ.
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