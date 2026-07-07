В Башкирии представили новые ИТ-решения для региона

В рамках деловой программы участники обсудили переход от локальных пилотных проектов к системному внедрению искусственного интеллекта, развитие отечественной вычислительной инфраструктуры, использование локальных датасетов и создание единой цифровой архитектуры региона.

Компании представили ряд практических решений, направленных на развитие цифровой экономики республики. Среди них — проект регионального вычислительного кластера для решения задач искусственного интеллекта на базе отечественных GPU-решений, модернизация государственных геоинформационных систем, технологии промышленного компьютерного зрения, ERP-системы с интеграцией искусственного интеллекта, а также ИИ-инструменты для автоматизации государственных закупок и обработки обращений граждан.

В частности, свои разработки и технологические решения представили специалисты «Форт Диалог», ЦСИ «Интегро», компаний «Предиктор», «Техинформ» (Tiqum), «Лексема» и «Медиалюкс».

Отдельное внимание было уделено развитию региональной вычислительной инфраструктуры. Как сообщил «Башинформу» председатель Ассоциации развития информационных технологий Республики Башкортостан, генеральный директор ГК «Форт Диалог» Кирилл Полетаев, его компания совместно с региональным минцифры примет участие в проработке архитектуры вычислительного кластера для ИИ-задач на базе отечественных технологий и механизмов его дальнейшего внедрения.

По итогам встречи были определены дальнейшие направления совместной работы. Участники поддержали инициативу создания регионального ИИ-хаба и договорились о формировании совместной рабочей группы АРИТ РБ и министерства цифрового развития РБ, а также о подготовке дорожной карты развития искусственного интеллекта в регионе на 2026–2028 годы.

Ранее Олег Ли заявил, что развитие искусственного интеллекта в Башкирии не будет формальным.