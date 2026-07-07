В Башкирии представили новые ИТ-решения для региона

На площадке компании «Форт Диалог» состоялась рабочая встреча Ассоциации развития информационных технологий Республики Башкортостан (АРИТ РБ) с профильными органами исполнительной власти региона. Основной темой мероприятия стала практическая реализация задач, поставленных Главой Республики Башкортостан в рамках цифрового развития на 2026 год, а также вопросы внедрения технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, промышленности и других отраслях экономики.
В работе встречи приняли участие заместитель премьер-министра республики по вопросам развития искусственного интеллекта Олег Ли, заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Рустам Таипов, генеральный директор «Форт Диалог», председатель Совета АРИТ РБ Кирилл Полетаев, представители минцифры Башкирии, а также ведущие ИТ-компании региона.
В рамках деловой программы участники обсудили переход от локальных пилотных проектов к системному внедрению искусственного интеллекта, развитие отечественной вычислительной инфраструктуры, использование локальных датасетов и создание единой цифровой архитектуры региона.
Компании представили ряд практических решений, направленных на развитие цифровой экономики республики. Среди них — проект регионального вычислительного кластера для решения задач искусственного интеллекта на базе отечественных GPU-решений, модернизация государственных геоинформационных систем, технологии промышленного компьютерного зрения, ERP-системы с интеграцией искусственного интеллекта, а также ИИ-инструменты для автоматизации государственных закупок и обработки обращений граждан.
В частности, свои разработки и технологические решения представили специалисты «Форт Диалог», ЦСИ «Интегро», компаний «Предиктор», «Техинформ» (Tiqum), «Лексема» и «Медиалюкс».
Отдельное внимание было уделено развитию региональной вычислительной инфраструктуры. Как сообщил «Башинформу» председатель Ассоциации развития информационных технологий Республики Башкортостан, генеральный директор ГК «Форт Диалог» Кирилл Полетаев, его компания совместно с региональным минцифры примет участие в проработке архитектуры вычислительного кластера для ИИ-задач на базе отечественных технологий и механизмов его дальнейшего внедрения.
По итогам встречи были определены дальнейшие направления совместной работы. Участники поддержали инициативу создания регионального ИИ-хаба и договорились о формировании совместной рабочей группы АРИТ РБ и министерства цифрового развития РБ, а также о подготовке дорожной карты развития искусственного интеллекта в регионе на 2026–2028 годы.
Ранее Олег Ли заявил, что развитие искусственного интеллекта в Башкирии не будет формальным.
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