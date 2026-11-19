В Башкирии 11 008 участников спецоперации и членов их семей отдохнули в санаториях республики. Из них военнослужащие — 2108 человек, родственники бойцов — 8900 человек, сообщила вице-премьер РБ — министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

«Поддержка участников СВО и их близких остаётся ключевым направлением социальной политики республики. Мы стремимся к тому, чтобы каждый, кто нуждается в восстановлении, мог получить помощь в комфортных условиях и в полном объёме. Для этого отобраны санатории с сильной диагностической базой и разнообразными профилями лечения. Программа восстановления формируется индивидуально, с учётом рекомендаций врачей и состояния здоровья конкретного человека», — подчеркнула Наталья Полянская.

На сегодня участники СВО и их семьи могут получить лечение в 15 санаториях. Учреждения отобрали на конкурсной основе.

Для записи на оздоровление участнику СВО или его родственнику достаточно самостоятельно выбрать учреждение из утверждённого перечня и забронировать путёвку.

Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии бойцы СВО и их семьи получат приоритет при оказании соцуслуг.