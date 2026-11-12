В Башкирии бойцы СВО и их семьи получат приоритет при оказании соцуслуг

Участники СВО и члены их семей будут пользоваться бесплатными социальными услугами в приоритетном порядке. На ближайшем заседании депутаты Госсобрания в первом чтении рассмотрят внесение изменений в закон «О социальном обслуживании граждан в Республике Башкортостан». В Курултае намерены добавить новую статью, которая закрепляет право отдельных категорий граждан на первоочередное получение социальных услуг.

Приоритетное право на социальное обслуживание на дому, в полустационарной и стационарной формах получат участники спецоперации, бойцы, которые защищали территории, прилегающие к районам проведения СВО, лица, участвовавшие с 2014 года в боевых действиях в составе воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, а также члены семей бойцов, в том числе погибших в ходе выполнения боевых задач или умерших позже от травм и заболеваний, полученных в результате боевых действий.

«В силу разных обстоятельств они могут оказаться в уязвимом положении – им может потребоваться помощь в решении повседневных бытовых вопросов. Особенно нужна поддержка людям, которые из-за травмы или тяжелого заболевания утратили способность самостоятельно себя обслуживать. Государство гарантирует им помощь. В сложных ситуациях человек получает уход в стационарных условиях, то есть в специальных организациях. В остальных случаях социальный работник может приходить к нему на дом и помогать, например, с уборкой дома, приготовлением пищи, проведением гигиенических процедур. Это бесплатная помощь, она финансируется за счет бюджета», – пояснил председатель Госсобрания Андрей Назаров.

Ранее стало известно, что службу участников СВО засчитают в стаж муниципальной службы.