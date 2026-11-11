Службу участников СВО засчитают в стаж муниципальной службы

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предлагает засчитывать в стаж муниципальной службы периоды военной службы по контракту, а также службы в войсках национальной гвардии. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.
Среди авторов инициативы — председатель ГД Вячеслав Володин. Законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ.
«Участники СВО — высокомотивированные, ответственные, патриотичные люди, которые смогут повысить эффективность муниципального управления», — подчеркивал Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что бойцы из Башкирии смогут подать заявки на новый поток «Времени героев».
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