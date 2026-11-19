В Башкирии учрежден почетный знак «Волонтер специальной военной операции». Соответствующий указ Главы республики размещен на официальном интернет-портале правовой информации РБ.
Новый почетный знак создан в целях поддержки добровольческих инициатив, направленных на помощь в реализации задач специальной военной операции, и формирования почетного статуса волонтера. Почетный знак представляет собой круглый медальон диаметром 25 миллиметров, выполненный из золотистого металла.
Правительству республики поручается определить источники финансирования изготовления почетного знака и бланков удостоверения к нему.
Ранее сообщалось, что в Башкирии лесхоз отправил гуманитарный груз на СВО.
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