В Башкирии учрежден почетный знак «Волонтер специальной военной операции». Соответствующий указ Главы республики размещен на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Новый почетный знак создан в целях поддержки добровольческих инициатив, направленных на помощь в реализации задач специальной военной операции, и формирования почетного статуса волонтера. Почетный знак представляет собой круглый медальон диаметром 25 миллиметров, выполненный из золотистого металла.

Правительству республики поручается определить источники финансирования изготовления почетного знака и бланков удостоверения к нему.

Ранее сообщалось, что в Башкирии лесхоз отправил гуманитарный груз на СВО.