Коллектив Янаульского лесхоза в очередной раз доказал силу сплоченности – подготовил и отправил новую партию гуманитарного груза для наших защитников в зону специальной военной операции. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.

На Покровское направление бойцам передали автомобиль повышенной проходимости «Нива», маскировочные сети, наборы инструментов и вещи первой необходимости.

«На передовой особенно важно ощущать тепло родного дома и знать, что за спиной – надежный, заботливый тыл, – заявил Марат Шарафутдинов. – Это придает сил, поднимает боевой дух и напоминает воинам, что в них верят и ждут возвращения. Лесоводы Башкортостана не остаются в стороне и продолжают регулярно формировать помощь по запросам с фронта».