Водитель медицинской роты имени Ахмета Давлетова из Башкирии увёл автомобиль от удара дрона на передовой. О подвиге бойца СВО Андрея Мурашова рассказали в канале «Башкирский батальон».
Сержант Мурашов с сослуживцами выполнял боевую задачу. По дороге их автомобиль атаковал вражеский дрон. Благодаря хладнокровию и профессионализму башкирского бойца машина ушла от удара. Никто из военнослужащих не пострадал.
Андрей Мурашов награждён медалями «За боевые отличия», «Участнику специальной военной операции» и медалью ЛНР «За верность долгу».
Ранее боец из Башкирии спас товарищей в зоне СВО.
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