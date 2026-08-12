Пять дней под обстрелом: боец из Башкирии спас товарищей в зоне СВО

Участник СВО из деревни Айдакаево Белокатайского района спас сослуживцев под обстрелом противника. О подвиге военнослужащего с позывным «Кот» рассказала глава района Лилия Мулланурова.

Во время выполнения боевых задач автомобиль «Кота» подорвался на мине. Он получил тяжелое ранение, но смог оказать помощь себе и товарищам. Бойцы долгое время под обстрелами ждали эвакуации. Им удалось выбраться лишь на пятые сутки. «Кота» сразу же увезли в госпиталь. Сегодня 25-летний боец находится в реабилитационном отпуске.

За проявленные мужество и самоотверженность на передовой военнослужащий награждён медалью «За отвагу».

До спецоперации «Кот» работал крановщиком. В конце января прошлого года добровольно подписал контракт и отправился в зону боевых действий. Через месяц после начала службы его перевели на Луганское направление в 506-й полк «Тайфун» и назначили командиром группы штурмового подразделения.

Ранее Глава Башкирии наградил участников СВО высокими госнаградами.