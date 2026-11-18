В Михайловском доме культуры Уфимского района Башкирии в рамках цикла «В русской горнице» прошла акция «Хрустящая осень: квасим капусту на Кузьминки».

Жители села Михайловка под народные напевы заготовили хрустящую, сочную капусту, чтобы собрать солдатские гостинцы для участников специальной военной операции. Это не просто кулинарный мастер-класс, а возможность передать бойцам вкус родины и домашнее тепло.

Ранее сообщалось, что в Башкирии лесхоз отправил гуманитарный груз на СВО.