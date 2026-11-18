Новые проактивные сервисы для бойцов СВО начали внедрять в Башкирии. Правительство республики в целях повышения доступности мер социальной поддержки подписало новое соглашение с Минцифры России.

«Подписанное соглашение — важный шаг в развитии электронных сервисов региона. Проактивный формат предоставления услуг сегодня является современным стандартом: он позволяет максимально упростить взаимодействие граждан с государством и обеспечить своевременное получение мер поддержки без лишних обращений и сбора документов», — сообщил министр цифрового развития госуправления Башкирии Геннадий Разумикин.

Документом расширен перечень услуг, предоставляемых бойцам спецоперации и членам их семей в проактивном формате, в дополнение к мерам, закреплённым соглашением 2025 года. В него дополнительно включены:

• бесплатное посещение детьми занятий по дополнительным общеобразовательным программам в государственных и муниципальных образовательных организациях;

• предоставление путёвки для отдыха и оздоровления детей;

• получение социальной реабилитации для участников СВО и членов их семей;

• предоставление бесплатного зубопротезирования участникам СВО;

• бесплатные парковки для участников СВО.

Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии для ветеранов СВО может появиться новая служба поддержки.