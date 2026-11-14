В Башкирии для ветеранов СВО может появиться новая служба поддержки

В Башкирии может появиться единая республиканская служба психологической поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов во время рабочего совещания в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества».
В совещании приняли участие руководители департаментов правительства, представители минтруда, минздрава, минспорта, минмолодежи, а также коллектив филиала Госфонда.
«Затронули очень важную тему психологической поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Особое внимание уделили детям погибших и пропавших без вести бойцов. Наша задача — помочь детям чувствовать уверенность, в том числе в школьной среде. Здесь важна работа школьного психолога и ресурсы всех ведомств и служб. В планах у нас создать единую республиканскую службу психологической поддержки ветеранов СВО и членов их семей», — сказал Руслан Хабибов.
Он поручил проработать этот вопрос и представить свои предложения в самое ближайшее время.
Ранее в Башкирии разработали меры поддержки бизнес-инициатив участников СВО, сообщал «Башинформ».
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