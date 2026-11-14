В Уфе подготовили внушительный гуманитарный груз для медроты штурмовиков

Ленинский район Уфы подготовил гуманитарный груз для отправки в зону проведения СВО. Погрузка имущества для военнослужащих медицинской роты штурмовой бригады «Север» состоялась в микрорайоне Нижегородка. Автомобиль за имуществом прибыл непосредственно с фронта, чтобы доставить собранную помощь по назначению.

Как сообщается в соцсетях администрации Ленинского района, бойцы получат медикаменты и перевязочные средства, аптечки первой помощи и уходу за ранеными, средства гигиены, костыли и трости, тёплую одежду и бельё, носки, футболки, подушки, одеяла и постельное бельё, маскировочные сети, продукты питания, а также две тонны солярки и колёса для «КамАЗа».

В сборе гуманитарного груза приняли участие социальные учреждения, студенты и их педагоги, волонтёрские группы «СВОи родные», «Zа Победу», «Супы Башкирии», клуб «Мамы героев» и штаб имени Минигали Шаймуратова.

Предприниматель Олег Пантелеев безвозмездно заменил шины на боевой машине, приехавшей за гуманитарным грузом.

«Отдельные слова благодарности всем жителям Ленинского района, руководителям и коллективам образовательных учреждений, волонтерам, матерям и всем неравнодушным людям, кто откликнулся и внес свой вклад в общее дело. Ваша забота — это реальная поддержка наших защитников. Сбор помощи будет продолжен. Вместе — к Победе!» — говорится в сообщении Ленинского района столицы.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в Башкирии студенты изготавливают специальные стойки для пулемётов.