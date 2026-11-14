В Башкирии студенты колледжа изготавливают специальные стойки для пулеметов

На базе филиала УТЭК в Агидели начали изготавливать специальные стойки для пулеметов – турели. Об этом сообщил мэр города Денис Ирназаров.
Дело в том, что вражеские дроны эффективнее сбивать из пулеметов. Но держать тяжелое оружие в руках при сильной отдаче тяжело физически. Бойцов выручают специальные стойки. Они надежно фиксируют орудия и облегчают прицеливание.
На передовой сейчас огромный спрос на турели. Бойцы постоянно шлют обратную связь, с учетом которой чертежи постоянно дорабатываются. Чтобы поставить производство на поток, в Агидели решили привлечь к работе студентов местного колледжа. Сборкой и сваркой ребята занимаются на практических уроках.
Таким образом, у студентов есть возможность и оттачивать свое сварочное мастерство, и вносить свой вклад в поддержку участников СВОю Многие ребята, узнав, для чего нужны эти изделия, сами записались в обучающую группу, отметил Денис Ирназаров.
Наставником у обучающихся стал ветеран СВО, преподаватель колледжа Фидан Хакимьянов. Он, как человек с реальным боевым опытом, прекрасно понимает, насколько важна каждая деталь и как сделать турель надежной в бою.
На днях в колледже уже прошёл первый практический урок. Уже с ближайшим гуманитарным конвоем агидельцы планируют отправить на передовую первые турели, сделанные руками студентов.
Ранее «Башинформ» писал о том, что Глава Башкирии поручил увеличить поставки дронов «Уфимец» в зону СВО.
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