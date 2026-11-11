Глава Башкирии поручил увеличить поставки дронов «Уфимец» в зону СВО

Радий Хабиров на Прямой линии с Главой Башкирии получил вопрос от командира взвода батальона имени Тагира Кусимова Михаила Балакина. Боец СВО вышел на связь из зоны спецоперации и спросил Главу региона о возможности модернизации дронов и увеличения их поставок.
«Взводы беспилотных систем успешно используют FPV-дроны „Уфимец“, которые производит республика. Дроны зарекомендовали себя как надёжный инструмент на линии боевого соприкосновения. Исходя из боевого опыта, у нас есть предложения по модернизации — разрешите обратиться лично к вам, Радий Фаритович. Эти предложения мы направим производителю. Кроме того, есть ли возможность увеличить поставки этих аппаратов?» — спросил Михаил Балакин.
Радий Хабиров поручил премьер-министру региона проработать вопрос увеличения поставок дронов в зону СВО.
«Я часто думаю, всё ли мы делаем. Мы организованно стали поставлять FPV-дроны в большом количестве. Скрывать не буду — тысяча штук. Мы распределяем их по подразделениям, где служат бойцы из нашей республики. Поручаю увеличить производство дронов, мы поищем резервы. Каждый дрон — это ваша жизнь, успешное выполнение задач спецоперации», — заявил Глава региона.
Хабиров предложил бойцам приехать в республику и внести поправки по модернизации дронов прямо на производстве.
«Мы постоянно вносим поправки в производство дронов. Но вы используете эти аппараты на передовой. Когда приедете в республику, посетите производство — всё, что нужно подправить под вас, мы сделаем», — сказал руководитель республики.
Ранее бойцы СВО попросили закрепить имена героев за башкирскими полками.
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