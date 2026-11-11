Четверг, 12 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Всё для Победы
21:29 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Глава Башкирии поручил увеличить поставки дронов «Уфимец» в зону СВО

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Радий Хабиров на Прямой линии с Главой Башкирии получил вопрос от командира взвода батальона имени Тагира Кусимова Михаила Балакина. Боец СВО вышел на связь из зоны спецоперации и спросил Главу региона о возможности модернизации дронов и увеличения их поставок.

«Взводы беспилотных систем успешно используют FPV-дроны „Уфимец“, которые производит республика. Дроны зарекомендовали себя как надёжный инструмент на линии боевого соприкосновения. Исходя из боевого опыта, у нас есть предложения по модернизации — разрешите обратиться лично к вам, Радий Фаритович. Эти предложения мы направим производителю. Кроме того, есть ли возможность увеличить поставки этих аппаратов?» — спросил Михаил Балакин.
скриншот трансляции Прямая линии с Главой Башкирии
Фото: скриншот трансляции | Прямая линии с Главой Башкирии

Радий Хабиров поручил премьер-министру региона проработать вопрос увеличения поставок дронов в зону СВО.

«Я часто думаю, всё ли мы делаем. Мы организованно стали поставлять FPV-дроны в большом количестве. Скрывать не буду — тысяча штук. Мы распределяем их по подразделениям, где служат бойцы из нашей республики. Поручаю увеличить производство дронов, мы поищем резервы. Каждый дрон — это ваша жизнь, успешное выполнение задач спецоперации», — заявил Глава региона.

Хабиров предложил бойцам приехать в республику и внести поправки по модернизации дронов прямо на производстве.

«Мы постоянно вносим поправки в производство дронов. Но вы используете эти аппараты на передовой. Когда приедете в республику, посетите производство — всё, что нужно подправить под вас, мы сделаем», — сказал руководитель республики.

Ранее бойцы СВО попросили закрепить имена героев за башкирскими полками.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru