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21:24 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Бойцы СВО попросили закрепить имена героев за башкирскими батальонами

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Заместитель командира мотострелкового полка «Башкортостан» по военно-политической работе Александр Мельченко в ходе прямого включения на Прямой линии обратился к Главе республики с просьбой официально закрепить имена героев за подразделениями полка.

«В нашем полку очень много подразделений. Каждое имеет своё название — конкретно имена героев, уроженцев Республики Башкортостан. Совсем недавно Верховный главнокомандующий Владимир Путин внёс соответствующий указ, который позволяет закреплять за подразделениями конкретные имена. Большая просьба походатайствовать о том, чтобы полк "Башкортостан" и все наши иные подразделения были официально закреплены в рамках Министерства обороны», — сказал Мельченко.

Глава Башкирии поддержал инициативу и пообещал, что вопрос будет проработан.

«Такая просьба принимается в работу, однозначно будем это делать. Я думаю, Минобороны нас поддержит. Оформите поручение, пусть занимаются этим вопросом», – поручил Радий Хабиров.

Отметим, что речь идет об указе, который президент подписал в октябре текущего года. Он позволяет присваивать почетные наименования в честь конкретных людей небольшим воинским подразделениям — батальонам, ротам и приравненным к ним формированиям, не являющимся отдельными. В документе прописано, что наименования разрешено давать исключительно посмертно, в честь выдающихся государственных и военных деятелей, а также защитников Родины, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

Напомним, летом полку «Башкортостан» вручили боевое знамя Минобороны РФ, писал «Башинформ». 

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