Практика «СВОи рядом» из Башкирии признана лучшей в России

Практика службы занятости Башкортостана «СВОи рядом» заняла первое место на V Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере занятости населения. Об этом сообщает Центр занятости РБ.
Программа помогает участникам СВО и их близким адаптироваться к мирной жизни, найти работу, получить новую профессию или открыть своё дело. В рамках персонального сопровождения трудоустроены 75,5% граждан от общего числа участников. К поддержке подключились 643 работодателя, сформирован реестр из 3 075 вакансий с зарплатой выше 50 тысяч рублей.
В республике работают мужские клубы «Занятость СВОих» и женские клубы «УспешнаЯ». Мужские действуют в 68 муниципалитетах и объединяют более 1 262 участников: 482 человека трудоустроены, 311 направлены на обучение, 151 заключил социальный контракт. Женские клубы с начала 2026 года объединили более 4 000 участниц, прошло 473 встречи.
Дополняет работу практика «Источник опоры» — психологическая поддержка женщин. В 2025 году в её мероприятиях приняли участие 228 женщин, 10 из них прошли обучение в центре «Мой бизнес».
Практика реализуется совместно с минсемьи, труда и соцзащиты, филиалом Фонда «Защитники Отечества», Ассоциацией ветеранов СВО и другими организациями.
Ранее сообщалось, что в Башкирии бойцы СВО и их семьи получат приоритет при оказании соцуслуг.
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