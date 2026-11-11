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18:08 (UTC+5), 11 Ноября 2026

В Башкирии начнёт работу отделение реабилитации участников СВО

Оно будет базироваться в центре «Именлек» в Уфе.

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Отделение реабилитации участников СВО при Республиканском геронтологическом центре «Именлек» в Уфе начнет работу 1 января 2027 года. Об этом рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ольга Кабанова на встрече заместителя премьер-министра правительства РБ — министра спорта Руслана Хабибова с делегацией Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

— Для Башкортостана — это хорошая возможность обменяться опытом с коллегами из столицы, познакомиться с современными подходами к организации комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, обсудить решения, которые могут быть полезны для нашей республики. Особое внимание уделим вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей, социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, развитию системы реабилитации и созданию условий для полноценной жизни людей старшего поколения, — отметил во время встречи Руслан Хабибов.

В настоящее время в центр «Именлек» приобретается реабилитационное оборудование за счет средств госпрограммы «Доступная среда».

— В рамках национального проекта «Семья» в 2025 году мы запустили новый современный корпус в Республиканском геронтологическом центре «Именлек». На одном этаже учреждения организованы реабилитационные функции, что позволяет сделать услуги более доступными не только постоянным проживающим, но и тем, кто приезжает на курсы реабилитации из разных районов республики. Для этого в центре имеются медицинский блок, зал лечебной физкультуры, бассейн, зимний сад, тренажерный зал. Усилим центр, создав блок социальной и профессиональной реабилитации, — отметила министр.

Во время встречи гости узнали и про другие социальные учреждения Башкортостана, где люди с ограниченными возможностями здоровья проживают, проходят лечение, обучение, социализацию. Некоторые из них делегация из Москвы посетит в эти дни: Уфимский хоспис, Республиканский реабилитационный центр «Салют», Центр полезной дневной занятости для инвалидов «РИТМ», Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья г. Уфы, Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Ранее сообщалось, что бойцы из Башкирии смогут подать заявки на новый поток «Времени героев».

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