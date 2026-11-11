Сегодня, 11 ноября, на Прямой линии Главы Башкортостана Радия Хабирова финалист программы «Герои Башкортостана», руководитель Ассоциации ветеранов СВО по Учалинскому району Ринат Хуснуряев задал вопрос о поддержке воинских ассоциаций и адаптации возвращающихся бойцов.
«Ассоциации участников СВО, так же как и другие воинские ассоциации, — это наша братская партнёрская организация. Поддерживать, поддерживать и поддерживать! Помещения, толковые люди, инфраструктура — всё рабочее должно быть!» — подчеркнул Радий Хабиров, отвечая на вопрос.
Глава республики отметил, что сейчас главный приоритет — победа: «Мы вкладываемся и работаем, чтобы парни жили, выжили, победили и вернулись. Как вернётесь — вся наша огромная энергия повернётся на то, чтобы адаптировать вас к мирной жизни. Один из главных вопросов будет — трудоустройство».
«Мы рассматриваем вас не как ношу или обязанность государства, а как новую энергию, которая придёт в Башкортостан. Неважно, где вы будете работать — за станком или на моём месте. Вы несёте с собой энергию. И вы та элита, которая будет заходить в эту жизнь», — заявил Радий Хабиров.
Руководитель региона отметил, что всех ветеранов не устроят в государственно-муниципальную власть, но их присутствие там будет расширяться.
«У меня самого в администрации работают парни, которые воевали. В аппарате правительства тоже. Уже сейчас по линии минсоцзащиты есть программа, социальный контракт и сертификат на обучение — всё это есть. Фонду защитников Отечества и правительству нужно чётко отработать», — добавил он.
В завершение своих слов Радий Хабиров передал привет, слова уважения и низкий поклон всем ветеранам.
Текстовую онлайн-трансляцию Прямой линии с Радием Хабировым 2026 смотрите здесь.
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