«Ассоциации участников СВО, так же как и другие воинские ассоциации, — это наша братская партнёрская организация. Поддерживать, поддерживать и поддерживать! Помещения, толковые люди, инфраструктура — всё рабочее должно быть!» — подчеркнул Радий Хабиров, отвечая на вопрос.

Глава республики отметил, что сейчас главный приоритет — победа: «Мы вкладываемся и работаем, чтобы парни жили, выжили, победили и вернулись. Как вернётесь — вся наша огромная энергия повернётся на то, чтобы адаптировать вас к мирной жизни. Один из главных вопросов будет — трудоустройство».

«Мы рассматриваем вас не как ношу или обязанность государства, а как новую энергию, которая придёт в Башкортостан. Неважно, где вы будете работать — за станком или на моём месте. Вы несёте с собой энергию. И вы та элита, которая будет заходить в эту жизнь», — заявил Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил, что всех ветеранов не устроят в государственно-муниципальную власть, но их присутствие там будет расширяться.

«У меня самого в администрации работают парни, которые воевали. В аппарате правительства тоже. Уже сейчас по линии минсоцзащиты есть программа, социальный контракт и сертификат на обучение — всё это есть. Фонду защитников Отечества и правительству нужно чётко отработать», — добавил он.

В завершение своих слов Радий Хабиров передал привет, слова уважения и низкий поклон всем ветеранам.

Текстовую онлайн-трансляцию Прямой линии с Радием Хабировым 2026 смотрите здесь.