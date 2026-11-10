Ветеран СВО из Башкирии открыл свое дело благодаря господдержке

Ветеран СВО из Агидели Артур Алетдинов открыл свое дело благодаря господдержке. Он стал участником программы адресной социальной помощи на основании соцконтракта (АСПК), сообщил мэр города Денис Ирназаров.

По словам мэра, Артур прошёл через непростые испытания: тяжёлое ранение, долгий путь реабилитации. Боец не опустил руки и решил начать новую главу своей жизни. На государственную субсидию в размере 350 тысяч рублей Артур закупил профессиональный строительный инструмент и технику. Его бизнес-идея проста и востребована — сдача оборудования в аренду.

Градоначальник отметил, что малая снегоуборочная техника, которая имеется у ветерана спецоперации, может стать отличным подспорьем для города.

«Там, где не проедет большой трактор — в скверах или на узких пешеходных дорожках, — такие машины справятся идеально. Верю, что у нас получится продуктивное сотрудничество», — написал Денис Ирназаров.

Ранее сообщалось, что бойцы из Башкирии смогут подать заявки на новый поток «Времени героев».