Советник Главы Башкирии рассказал, как служит батальон имени Гареева

Советник Главы Башкирии по взаимодействию с войсками нацгвардии РФ Артур Юмагужин вернулся из командировки в зону спецоперации. Он посетил башкирский батальон войск беспилотных систем (ВБС) имени Мусы Гареева. Как рассказал Юмагужин, новобранцы уже адаптировались к условиям СВО.

«Ребята стали „своими“, дружат, помогают друг другу. Всех командиров знают. Задачи — понятные, обеспечение — хорошее, все, что нужно для службы — есть. Всегда спрашиваю про выплаты — улыбаются, довольные, все в срок приходит. Есть среди ребят те, кто уже три месяца отслужил в батальоне, а значит, скоро им в отпуск», — сказал в интервью «Молодежной газете» Артур Юмагужин.

По словам советника Главы региона, среди бойцов много молодых ребят, например, одним из первых спецконтракт в августе подписал 19-летний парень с позывным «Шрам».

«Совсем юный он. В этот раз я его не узнал: он возмужал, окреп, приосанился, глаза горят, на военном „птичьем“ языке прекрасно с сослуживцами и командирами разговаривает. Я не удержался и спросил, не хочет ли он свою профессию с военным делом связать? Отвечает: „Решил поступать в военное училище, если получится, то уже в следующем году“. Человек нашел себя в армии, в мужском коллективе, в этом братстве», — поделился Юмагужин.