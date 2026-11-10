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10:15 (UTC+5), 10 Ноября 2026

Советник Главы Башкирии рассказал, как служит батальон имени Гареева

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Эдуард Кускарбеков архив ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | архив ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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Советник Главы Башкирии по взаимодействию с войсками нацгвардии РФ Артур Юмагужин вернулся из командировки в зону спецоперации. Он посетил башкирский батальон войск беспилотных систем (ВБС) имени Мусы Гареева. Как рассказал Юмагужин, новобранцы уже адаптировались к условиям СВО.

«Ребята стали „своими“, дружат, помогают друг другу.  Всех командиров знают. Задачи — понятные, обеспечение — хорошее, все, что нужно для службы — есть. Всегда спрашиваю про выплаты — улыбаются, довольные, все в срок приходит. Есть среди ребят те, кто уже три месяца отслужил в батальоне, а значит, скоро им в отпуск», — сказал в интервью «Молодежной газете» Артур Юмагужин.

По словам советника Главы региона, среди бойцов много молодых ребят, например, одним из первых спецконтракт в августе подписал 19-летний парень с позывным «Шрам».

«Совсем юный он. В этот раз я его не узнал: он возмужал, окреп, приосанился, глаза горят, на военном „птичьем“ языке прекрасно с сослуживцами и командирами разговаривает. Я не удержался и спросил, не хочет ли он свою профессию с военным делом связать? Отвечает: „Решил поступать в военное училище, если получится, то уже в следующем году“. Человек нашел себя в армии, в мужском коллективе, в этом братстве», — поделился Юмагужин.
Эдуард Кускарбеков архив ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | архив ИА «Башинформ»

Он отметил, что быт бойцов обустроен хорошо, а недавно «дроноводы» получили блиндажную баню от республики. Питание отличное: бойцы обеспечены овощами, качественным мясом, фруктами. Как итог, военнослужащие нового батальона отважно выполняют боевые задачи. Один из бойцов разрабатывает искусственный интеллект для БПЛА. Двоих уже представили к государственной награде, добавил Артур Юмагужин.

«Командиры довольны нашими бойцами, потому что видят их погруженность, отдачу высокую, инициативность.  Признаюсь, я поначалу переживал за ребят. Спрашиваю у командиров: как? Отвечают: быстрообучаемые, с азартом работают. В батальоне люди разных национальностей, как и в нашей республике — при этом сплоченные», — подытожил Артур Юмагужин.

Ранее Башинформ сообщал, что студенты Башкирии интересуются службой в батальоне ВБС имени Мусы Гареева.

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