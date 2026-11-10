Боец из Башкирии с позывным «Игла» спас от вражеского дрона роту и технику

Боец из Башкирии Самат Рафиков с позывным «Игла» спас товарищей от атаки вражеского дрона. Старшина инженерно-сапёрной роты имени Георгия Ветошникова полка «Башкортостан» лично уничтожил БПЛА.

Когда вражеские дроны попытались атаковать позиции полка, «Игла» обнаружил воздушную цель и дал команду открыть огонь. Проявив хладнокровие, Самат Рафиков выстрелом уничтожил вражеский коптер. Это спасло боевую технику. Не пострадал и личный состав роты.

За умелое командование, мужество и героизм Самат Рафиков награждён медалями «Участнику специальной военной операции», генерала Шаймуратова и медалью ЛНР «За отвагу».

Ранее «Башинформ» сообщал о награждении бойца с позывным «Ромео» прямо на передовой.