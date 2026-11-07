Житель Башкирии получил медаль от Минобороны на передовой

Медаль «За боевые отличия» — престижная ведомственная награда Министерства обороны РФ.

«Эта награда — признание его мужества, стойкости и верности воинскому долгу. Для семьи, односельчан и всех нас это повод для искренней гордости. Благодарю «Ромео» за службу Родине, силу духа и мужество», - отметил Денис Султанов.

«Ромео» родом из села Уразгильды Татышлинского района. Также за боевые заслуги на передовой дважды удостоен медали «За отвагу».