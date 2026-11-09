Вдова участника СВО из Башкирии отдала на сбор гумпомощи полмиллиона рублей

Жительница села Акъяр, многодетная мама и вдова бойца СВО Гульфия Ильбакова регулярно помогает в сборе гуманитарной помощи для передовой. Ее постоянная финансовая помощь уже превысила 500 тысяч рублей. На эти деньги закупаются предметы первой необходимости. Ее историей поделился глава администрации Хайбуллинского района Ильмир Кутуев.
«Муж Гульфии Муратовны погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Этот тяжелый опыт не сломил, а закалил ее дух и усилил желание помогать другим. Ее неравнодушие и щедрость – это бесценный вклад в нашу общую Победу», – отметил он.
Ранее «Башинформ» писал о том, что жители и волонтёры Туймазинского района собрали огромную гуманитарную помощь для госпиталя в Луганске, где служит фронтовая медсестра с позывным «Мама».
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