Бойцу из Башкирии передали мотоцикл «Минск» для задач СВО

Военнослужащий из Башкирии получил мотоцикл «Минск», который отправили из Октябрьского района Уфы. Об этом сообщил глава района Антон Тарасов.
По его словам, военные уже используют технику на передовой. Один из бойцов прислал в администрацию района видеозапись с благодарностью.
«Я помощник начальника автомобильной службы 380-го полка, мы благодарны администрации Октябрьского района города Уфы за предоставленную гуманитарную помощь. Данная техника будет выполнять задачи спецоперации в Белгородской и Харьковской областях», — поблагодарил участник СВО.
Ранее из Башкирии в зону СВО бойцам доставили 190-й гумконвой.
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