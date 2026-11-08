В селе Мраково Башкирии открыли мемориал памяти бойцов СВО

В селе Мраково Гафурийского района открылся мемориал памяти бойцов СВО. Как сообщил глава района Венер Вахитов, памятник установили по инициативе и на средства участника спецоперации Айрата Халитова.

На гранитной плите мемориала увековечены имена гафурийцев, служивших в штурмовом взводе 428-го полка и погибших при исполнении воинского долга.

«Для всех нас уроженец села Мраково Айрат Халитов — пример патриотизма и настоящего боевого братства. Он знает цену солдатской дружбы и горечь утраты. После объявления мобилизации вступил в ряды защитников Отечества. Прошёл путь от стрелка до командира взвода, получил несколько наград, перенес тяжелейшие ранения», — рассказал Венер Вахитов.

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