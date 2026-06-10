В Уфе сквер Республиканских батальонов станет живым памятником воинов СВО

Важным проектом в Советском районе Уфы стало создание сквера Республиканских батальонов, посвящённого героям СВО. Он появился на месте бывшей стихийной парковки. Ветераны, участники спецоперации и представители столичной администрации в рамках акции «Зелёная Башкирия» высадили более сорока крупномерных сосен, яблонь и клёнов. Об этом сегодня на оперативном совещании в мэрии столицы сообщил первый заместитель главы администрации Советского района Марат Муллаянов.
Напомним, каждое дерево символизирует одно из 19 именных подразделений республики, которые участвуют в специальной военной операции. Сквер стал живым памятником доблести и стойкости бойцов из Башкирии.
Проект предусматривает полноценное благоустройство, отметил Марат Муллаянов. В сквере рабочие в эти дни выкладывают дорожки из брусчатки, появятся рулонный газон с ландшафтным дизайном, скамейки и урны, а также будет смонтирована подсветка возле каждого дерева, наружное освещение и система автоматического полива. В настоящее время работы по благоустройству территории находятся на завершающей стадии.
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