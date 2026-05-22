В Уфе в сквере Республиканских батальонов начали устанавливать автополив

В Уфе продолжается благоустройство сквера Республиканских батальонов. Подрядная организация занимается системой автополива, укладкой брусчатки и устройством газонов, сообщает администрация города.

Для жителей и гостей Уфы в сквере будут установлены умные скамейки, урны, а также смонтирована подсветка возле каждого дерева и наружное освещение.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.