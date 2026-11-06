Студенты Башкирии узнали, как служит их товарищ в зоне СВО в войсках БПС

Один из них уфимец Роман, который ещё в начале этого года учился на пятом курсе со своими товарищами, но в апреле подписал спецконтракт с Минобороны РФ.
Молодой человек взял позывной «Парадокс», служит мастером-сапёром войск беспилотных систем. Роман рассказал своим товарищам и педагогам о солдатских буднях, о том, что рядом с ним служат такие же молодые люди, принявшие решение защищать Родину.
Студенты задали однокурснику много вопросов, юноши интересовались условиями фронтовой службы, выплатами.
Роман рассказал, что задумался о военной карьере и службе в зоне СВО ещё на третьем курсе. По его словам, он взвесил все «за» и «против», посоветовался с родителями. Его отец военный, выбор сына одобрил. Мама тоже не возражала, но сердце женщины беспокоилось. Тем не менее Роман успокоил близких, взял академический отпуск, оформил все необходимые документы и после двух месяцев обучения, в июне приступил к выполнению боевых задач.
«Подписал контракт, попал в войска БПС, во взвод обеспечения, служу мастером-сапёром. Обучение на полигоне проходил по своей специальности. В процессе подготовки командир нас поддерживал, относился к нам внимательно, как отец. Находил для нас мотивации, правильные слова. Мне понравилось, как нас готовили к военной службе. Да, было непросто, но и сказать, что очень тяжело было, не могу. Уже сейчас могу сказать с уверенностью, что не жалею о своём выборе и службе в рядах Вооружённых сил Российской Федерации», — сказал «Парадокс».
Он отметил, что подразделением командуют офицеры, которые заботятся о личном составе. Батальон, в котором служит Роман, обеспечен всем необходимым для выполнения боевых задач, а также имуществом и довольствием.
«За период своей службы я понял, что служба в зоне СВО по контракту – это возможность отдать долг Родине, защитить Отчизну и почувствовать себя настоящим мужчиной. Ну и кроме того, это перспективы. После возвращения домой я буду иметь дополнительную специальность, которой смогу воспользоваться в своей дальнейшей профессиональной деятельности», — поделился Роман.
Однокурсники Романа попросили рассказать, как проходит его день, были ли у него боевые выходы, сколько он поразил дроны ВСУ и какие ещё выполнял боевые задачи. Преподаватели интересовались тем, какие знания, полученные в учебном заведении, ему пригодились и пригодились ли они вообще.
По словам Романа, бойцы начинают день в шесть утра. Затем плотный, сытный завтрак. После приёма пищи командиры раздают приказы и распределяют задачи. Есть время для обучения новым навыкам. Отбой в 22.00.
«Коллектив у нас дружный, все друг за друга горой. Работу выполняем чётко, отлаженно. Здесь нет разгильдяйства, дисциплина строгая, во всём порядок. Постоянно оттачиваем навыки, получаем опыт. Было бы желание стать профессионалом, всё остальное приложится, всё получается. Вообще, хочу отметить, здесь у нас всё хорошо. Кормят отлично. С родителями регулярно созваниваюсь. Товарищи — надёжные, всегда готовы помочь, если надо, приехали из разных регионов, так что у меня много друзей со всей России. Мы со своими задачами справляемся. Главный вывод, к которому я тут пришёл — надо постоянно учиться, учиться и учиться. Знания — это реальная сила и мощь», — отметил Роман.
Преподаватели Романа спросили, когда он приедет домой. Срок контракта истекает в феврале следующего года. Педагоги пожелали бойцу вернуться живым и невредимым.
«Впереди диплом, надо и высшее образование получить. Ром, ты, главное, береги себя, будь осторожен. Мы тебя очень ждём», — сказали они.
Видео-конференц-связь с зоной СВО была не стабильна. Однако было видно, что Роман и его сослуживцы в отличном настроении. К тому же на территории, где они служат, ещё тепло.
«Ну всё, нам пора возвращаться на позиции, — сказал Роман, прощаясь. — Кстати, служим мы на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения, дроноводы в безопасности. Пацаны спокойно выполняют поставленные задачи. Нас противник не достаёт, а мы его — да. Победа будет за нами. Если кто желает, как и я, подписать спецконтракт с минобороны, то решение должно быть осознанным и взвешенным. Легкомыслие тут недопустимо. И если решение принято, то приезжайте, мы вас ждём».
Классный руководитель Романа Эльмира Галимова рассказала «Башинформу», что Роман всегда отличался усидчивостью, трудолюбием и ответственностью.
«Роман пришёл к нам на втором курсе, перевёлся из другого учебного заведения. После окончания получит специальность судоводителя, а также получит дополнительные специальности судомеханика и судоэлектрика. Он очень добросовестный студент. Отметки все „отлично“ и „хорошо“. В апреле подошёл ко мне и сказал: „Эльмира Фагимовна, я хочу подписать контракт для службы на СВО“. Конечно, для меня, моих коллег и студентов эта новость стала неожиданностью. Спросила его: „Роман, ты уверен? Может, подумаешь?“. А он мне: „Я всё обдумал“. Ну что тут скажешь? Это решение взрослого мужчины. Честно говоря, все наши студенты молодцы. У нас полувоенное, можно сказать, училище и курсанты очень ответственные. С удовольствием идут на практику в навигацию. Они очень старательные ребята. Желаю Роману и его сослуживцам удачи, здоровья и скорейшего возвращения домой», — сказала Эльмира Галимова.
Однокурсник Романа Даниил Исаков тоже поделился о своём товарище. По его словам, Роман надёжный товарищ, всегда готовый прийти на выручку.
«Рома весёлый и жизнерадостный. С ним как-то всегда легко. Мы постоянно с ним находили время для шуток и сокровенных разговоров. Когда Рома сказал мне, что отправляется на СВО по контракту, я сначала удивился, но потом стало понятно, что вот в этом весь Рома — решил, сказал и сделал. Желаю своему другу, чтобы вернулся домой живым и здоровым, мы ждём Романа», — сказал Даниил.
Офицер пункта отбора на военную службу по контракту капитан Фадис Султанов в беседе с «Башинформом» подчеркнул, что современная молодёжь очень патриотичная и мотивированная. По его словам, она знает, чем занимаются бойцы в зоне СВО и во имя чего они ушли на фронт.
«Роман и такие парни, как он, выбрали путь воина осознанно. Они видят, что происходит в зоне проведения СВО и принимают осознанное решение отправиться на фронт. Кроме того, надо понимать, что для студентов созданы особые условия спецконтракта. Они и их родители знают об этом. Сегодня Роман рассказал об этом своим однокурсникам и преподавателям честно и открыто, — сказал Фадис Султанов. — Они лишь с виду вчерашние студенты, молодые парни, которые ещё совсем недавно были школьниками. На самом деле, видим, что они мужчины, готовые встать на защиту Родины. У них зрелое мировоззрение, взгляды на жизнь, они становятся более серьёзными. Школа СВО — очень серьёзная. Бойцы вернутся домой с полученными знаниями, навыками и опытом и продолжат учиться, работать во имя процветания и благополучия нашей России, Башкортостана».
Жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщал ранее «Башинформ».
Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.
Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.
Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.
Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.
Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.
Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.
Также в Башкирии формируется батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Кроме операторов БПЛА в подразделении также нужны водители, механики, электрики и другие специалисты.
Жители республики, интересующиеся военной службой, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.
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