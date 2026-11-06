Студенты Башкирии узнали, как служит их товарищ в зоне СВО в войсках БПС

Роман рассказал, что задумался о военной карьере и службе в зоне СВО ещё на третьем курсе. По его словам, он взвесил все «за» и «против», посоветовался с родителями. Его отец военный, выбор сына одобрил. Мама тоже не возражала, но сердце женщины беспокоилось. Тем не менее Роман успокоил близких, взял академический отпуск, оформил все необходимые документы и после двух месяцев обучения, в июне приступил к выполнению боевых задач.

«Подписал контракт, попал в войска БПС, во взвод обеспечения, служу мастером-сапёром. Обучение на полигоне проходил по своей специальности. В процессе подготовки командир нас поддерживал, относился к нам внимательно, как отец. Находил для нас мотивации, правильные слова. Мне понравилось, как нас готовили к военной службе. Да, было непросто, но и сказать, что очень тяжело было, не могу. Уже сейчас могу сказать с уверенностью, что не жалею о своём выборе и службе в рядах Вооружённых сил Российской Федерации», — сказал «Парадокс».

Он отметил, что подразделением командуют офицеры, которые заботятся о личном составе. Батальон, в котором служит Роман, обеспечен всем необходимым для выполнения боевых задач, а также имуществом и довольствием.

«За период своей службы я понял, что служба в зоне СВО по контракту – это возможность отдать долг Родине, защитить Отчизну и почувствовать себя настоящим мужчиной. Ну и кроме того, это перспективы. После возвращения домой я буду иметь дополнительную специальность, которой смогу воспользоваться в своей дальнейшей профессиональной деятельности», — поделился Роман.