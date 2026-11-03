Командир отряда «Ватан» из Уфы стал многодетным отцом

Супруг Велины Андрей Михайлов служит командиром гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона и он командир отряда «Ватан».
Велина участница федерального проекта «Zа любовь». Данный проект направлен на комплексную поддержку беременных женщин и матерей с детьми до трёх лет, чьи мужья участвуют в СВО. В рамках программы женщинам оказывается социально-бытовая помощь, медицинское сопровождение, организация оперативной связи со специалистами профильных медицинских центров, а также юридические консультации. Отдельное внимание уделяется поддержке женщин, оставшихся без постоянного присутствия супругов из-за их участия в специальной военной операции.
В Башкирии проект стартовал 20 августа. Республика стала девятым регионом, где реализуется эта программа поддержки.
О том, какие меры поддержки предусмотрены семьям участников СВО в Башкирии, читайте в этой публикации «Башинформа».
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