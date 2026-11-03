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09:48 (UTC+5), 03 Ноября 2026

Командир отряда «Ватан» из Уфы стал многодетным отцом

В Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы прошла первая торжественная выписка супруги участника СВО. Семью военнослужащего поздравили члены Комитета семей воинов Отечества Республики Башкортостан. Пара воспитывает сыновей, а теперь родилась долгожданная дочка.

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Алина Нуриахметова предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: Алина Нуриахметова | предоставлено ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Супруг Велины Андрей Михайлов служит командиром гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона и он командир отряда «Ватан».

Велина участница федерального проекта «Zа любовь». Данный проект направлен на комплексную поддержку беременных женщин и матерей с детьми до трёх лет, чьи мужья участвуют в СВО. В рамках программы женщинам оказывается социально-бытовая помощь, медицинское сопровождение, организация оперативной связи со специалистами профильных медицинских центров, а также юридические консультации. Отдельное внимание уделяется поддержке женщин, оставшихся без постоянного присутствия супругов из-за их участия в специальной военной операции.

В Башкирии проект стартовал 20 августа. Республика стала девятым регионом, где реализуется эта программа поддержки.

О том, какие меры поддержки предусмотрены семьям участников СВО в Башкирии, читайте в этой публикации «Башинформа».

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