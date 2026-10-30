Эксперт: российская система «Рассвет» снизит боеспособность Украины

Об этом URA.RU заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов. По словам аналитика, зависимость Украины от технологии Илона Маска остаётся существенной, но не полной. Владимир Зеленский на этом фоне уже заявлял о поиске альтернативы, однако предложенная ему британская OneWeb пока уступает Starlink по уровню технологии.

При этом, отметил Масликов, у основателя SpaceX было достаточно оснований для отключения системы на Украине — в частности, после того как ВСУ вскрывали терминалы и впаивали микросхемы-обманки для подмены координат GPS. Но американские демократы пригрозили национализацией SpaceX в случае нарушения закона, обязывающего обеспечивать Киев спутниковыми данными.

«Система крайне эффективна и важна. Уже те спутники, которые запущены, несмотря на определённые сложности, поднимаются на целевую рабочую орбиту и в целом выполняют свои функции. Их преимущества признали даже украинские военачальники: они отмечали, что эта технология позволяет нашим военным управлять ударными БПЛА и ракетами в режиме реального времени на всей протяжённости их полёта», — рассказал эксперт.

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