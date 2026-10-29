Эксперт из Башкирии назвал главный навык оператора БПЛА

Об этом на ток-шоу «Телецентр» на БСТ сказал руководитель подразделения беспилотных объединённых технологий Рэдвал Неволин.

По словам Рэдвала Неволина, за три месяца будущего оператора можно научить всем техническим нюансам специальности, но моторика должна быть прирождённым качеством.

«Очень многое зависит от возраста. Молодёжи проще, она быстро учится. Молодые играют в компьютерные игры, поэтому их моторика развита. Но и люди постарше стараются, несмотря на то, что им тяжелее даются навыки управления коптерами. Они выводят свою моторику в лучшее русло. К счастью, многие из их числа, имею в виду взрослых, обладают большим багажом знаний электроники, чего, к сожалению, нет у молодёжи. Встречаются самородки, которые со времён Советского Союза хранили журналы „Моделист-конструктор“ и черпали из них информацию, но не могли реализовывать знания. А сейчас появилась возможность исправить ситуацию. Мы предоставляем площадку, на которой идеи молодёжи воплощают взрослые мужчины. То есть скрещиваем молодёжный подход и взрослую инженерную мысль», — сказал Рэдвал Неволин.

Он добавил, что именно под войска беспилотных систем разработан специальный контракт.

«Если человек поступает на военную службу по контракту в войска беспилотных систем, он заключает спецконтракт сроком на один год, а дальше он при желании может его продлить», — сказал Рэдвал Неволин.

Жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщал ранее «Башинформ».

Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.

Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.

Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.

Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.

Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.

Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.

Также в Башкирии формируется батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Кроме операторов БПЛА в подразделении также нужны водители, механики, электрики и другие специалисты.

Жители республики, интересующиеся военной службой, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.